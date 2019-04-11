«حلقات المكتبة».. جديد مركز جميل للفنون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مركز جميل للفنون في دبي عن برنامج جديد بعنوان «حلقات المكتبة»، الذي يدعو المختصّين في الإمارات إلى تقديم الأبحاث والأعمال من خلال العروض العامة والمعارض البحثية التجريبية.

وسيكون العرض الأول للفنانة رند عبدالجبار، التي ستدير حواراً مع يوسف الدهام، عالم الآثار والأخصائي في الحفاظ على المباني الأثرية من العراق، للحديث عن التحديات التي تواجه علماء الآثار والمتخصصين في الحفاظ على التراث في مناطق النزاع المسلح، وذلك في 17 أبريل الجاري، تليه عروض لفنانين آخرين في كل شهر حتى نهاية العام.

وتقام حلقات القراءة العامة للجمهور في المركز من أبريل الجاري إلى أغسطس المقبل، تحت إشراف متخصصين، وباللغتين الإنجليزية والعربية، إذ تركز مكتبة جميل هذا الموسم على تجارب العيش والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن البرنامج العام في مركز جميل للفنون ورش عمل للأطفال والعائلات، وجولات المعارض، ومجموعات قراءة ومناقشات.