معارض كتب في أبوظبي تحفّز على القراءة بخصومات 50%

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

بباقة فعاليات منوعة، احتفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بشهر القراءة الوطني، إذ نظّمت الدائرة عدداً من الأنشطة والفعاليات الثقافية والقرائية المنوّعة، التي تخاطب مختلف الاهتمامات، لتحفيز كل الفئات على تطوير عادة القراءة، وتبنيها أسلوب حياة، ولتكون ممارسة يومية أصيلة.

ونظّمت الدائرة مجموعة من معارض الكتب المتخصصة، تخللتها خصومات تصل إلى 50% على نحو 400 عنوان من إصداراتها، بهدف تعزيز ثقافة القراءة، وتوعية كل أفراد المجتمع بأهميتها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «لقد نجحت مبادرات الدائرة خلال شهر القراءة الوطني في تعزيز الوعي بثقافة المطالعة، عبر فعاليات وصلت إلى مختلف فئات المجتمع، ولبّت اهتمامات الجمهور، ومن بينها معارض متخصصة في مراكز التسوّق المنتشرة في الإمارة».

وأضاف: «جاءت المبادرات في إطار حرصنا المستمر على تحفيز الحراك الثقافي من خلال التركيز على الأطفال، وتعزيز حب القراءة لديهم، وبما ينسجم مع أهداف شهر القراءة الوطني، وتحقيقاً لرؤية الدولة في التوجه إلى العلم والمعرفة، باعتبارهما من الوسائل التي تدعم نمو المجتمعات، والانفتاح على الثقافات الأخرى».

وحطت المعارض في عدد من مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أرجاء أبوظبي، بما فيها البوادي مول، وبوابة الشرق مول، وجمعية أبوظبي التعاونية، والتي استمرت في البوادي مول بمنطقة العين حتى الأربعاء الماضي.

وتضمنت المعارض كتباً وقصصاً تعليمية موجّهة إلى الأطفال، بهدف بناء جيل مبتكر قادر على استشراف المستقبل، إضافة إلى إصدارات عن تراث وتاريخ الإمارات والمنطقة.

كما استضاف «مهرجان أم الإمارات» - الذي اختتم فعالياته أخيراً في منطقة «ع البحر» على كورنيش أبوظبي - ركناً مخصصاً لعرض إصدارات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وضم قصصاً ومؤلفات موجّهة إلى الأطفال.

400

عنوان من إصدارات

الدائرة بهدف تعزيز

ثقافة القراءة.