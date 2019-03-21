«القصيبي.. على شفق الخلود» في الموسوعة الشعرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بمناسبة اليوم العالمي للشعر، الذي يصادف اليوم، أعلنت الموسوعة الشعرية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن تخصيص عام 2019 عاماً للاحتفاء بالمبدع السعودي الراحل غازي عبدالرحمن القصيبي (1940 - 2010) ومنجزه الشعري، بوصفه واحداً من أبرز الأدباء العرب، ممن تركوا بصمة خاصة. وتحت عنوان «غازي القصيبي.. على شفق الخلود» تنظم الموسوعة الشعرية سلسلة من الأنشطة والندوات والقراءات الشعرية والنقدية عن تجربته وحياته، وتجلياته الإبداعية على مدار العام، وذلك لتسليط الضوء على المحطات الرئيسة في مسيرته الشعرية والأدبية، ودوره الاستثنائي في إثراء الشعرية العربية.

وقال مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد حمدان الطنيجي، إن «الاحتفالية تأتي متناغمة مع الدور التوثيقي الذي تأسست عليه الموسوعة الشعرية، وتأكيداً على حرصها على حيوية الذاكرة الشعرية العربية وقدرتها الاستعادية، والإضاءة المستمرة على روادها والمؤثرين والمجددين فيها».

يذكر أن غازي القصيبي صدر له أكثر من 20 ديواناً شعرياً.