«لغتي» توزِّع جوائزها المسرحية لعام 2019

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كرمت «لغتي»، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب الشارقة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، في الدورة الرابعة من جائزة «لغتي» للعمل المسرحي، الأولى من نوعها، والتي تستهدف طلاب مرحلة رياض الأطفال بإمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته المبادرة، أول من أمس، بحضور مدير منطقة الشارقة التعليمية، حصة الخاجة، ومدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، الدكتور عيسى الحمادي، ومدير مبادرة «لغتي»، بدرية آل علي، وعضو لجنة التحكيم، أحمد الماجد، إلى جانب مجموعة من معلمات رياض الأطفال بالشارقة وطلابهن، وأولياء أمورهم.

وفازت بالمركز الأول روضة المروج، عن العمل المسرحي الذي حمل مفهوم «مهن وأقارب»، وبالمركز الثاني روضة خورفكان 1 عن مفهوم «أيام الأسبوع»، وفازت بالمركز الثالث روضة الياسمين عن مفهوم «أيام الأسبوع»، وروضة أسماء بجائزة أفضل أزياء، أما جائزة أفضل ديكور فكانت من نصيب روضة القرائن.

وشملت الرياض السبع المشاركة من منطقة الشارقة التعليمية: روضة الخان، والثميد، والياسمين، وخورفكان 1، والقرائن، وأسماء، والمروج.

ونالت الروضة الفائزة بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، والفائزة بالمركز الثاني 7000 درهم، فيما حصلت الروضة الفائزة بالمركز الثالث على 5000 درهم.

وفي كلمة ألقتها خلال حفل التكريم، أشارت بدرية آل علي إلى أن جائزة لغتي للعمل المسرحي، التي انطلقت عام 2016، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعبر عن رؤية إمارة الشارقة في الاستثمار بالأجيال الجديدة والارتقاء بقدراتها، مؤكدةً أن كل ما عرضه الأطفال من أعمال، وما قدموه من إبداع، يدفع الجائزة ومبادرة لغتي إلى دعوتهم لمواصلة مسيرتهم في استكشاف جمال اللغة العربية، والحفاظ عليها لتظل جسراً بين الماضي والمستقبل، وسبيلاً لبناء مجتمعاتنا والحفاظ على هويتنا الحضارية.

من جانبه، أعرب حسن رجب، المخرج المسرحي ورئيس لجنة تحكيم الجائزة، عن سعادته بأن يكون جزءاً من مشروع التنمية الثقافية وتطوير مسرح رياض الأطفال في الإمارة الباسمة الشارقة، في ظل الرعاية الأبوية الكريمة التي نالها المسرح من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.