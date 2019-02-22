«متحف نوبل 2019» إضافة بارزة تغني أجندة فعاليات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحظى «متحف نوبل 2019» الذي تنظّمه مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دورته الخامسة تحت شعار جائزة «نوبل في الأدب – عوالم مشتركة» ويستمر حتى 2 مارس المقبل، في منطقة «لا مير» بدبي، برعاية عدد كبير من الجهات والمؤسَّسات الحكومية والخاصة على مستوى إمارة دبي والدولة. ويشكِّل المتحف فعالية معرفية سنوية مهمة تسهم في تعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار وتقدِّم نماذج لإنجازات ملهمة للبشرية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب، إنَّ حجم الدعم الذي يحظى به المتحف من قِبَل شركاء المؤسَّسة من القطاعين الحكومي والخاص، «أسهم بشكل كبير في نجاح الحدث، وترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية رائدة لتنظيم أهم الفعاليات، فقد أصبح المتحف تظاهرة علمية سنوية، تستقطب اهتمام فئات المجتمع كافة، للتعرُّف إلى إنجازات المبدعين من الحائزين جائزة نوبل في شتى المجالات، الذين أسهموا في تقدُّم ورفاهية المجتمعات والإنسانية». وأضاف «نحن نثمِّن هذا الدعم المستمر من قِبَل رعاة متحف نوبل الذي يمكننا من تطوير الحدث عاماً بعد عام وظهوره بأفضل صورة».

من جانبه، أكَّد رئيس قطاع الخدمات المساندة لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عبدالله النعيمي، حرص الشركة على بناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة بهدف ترسيخ قيم العلم والمعرفة ونشر الثقافة. وأشار إلى أنَّ مشاركة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في متحف نوبل في نسخته الخامسة، تندرج ضمن التزامها تجاه المسؤولية المجتمعية، والتي تدعم من خلالها المبادرات الرامية إلى بناء مجتمع المعرفة في دولة الإمارات.

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي للمراكز في شركة مِراس، سالي يعقوب: «نسعى دوماً في مِراس لتقديم تجارب مبتكرة وملهمة لزوّارنا عبر جميع وجهاتنا، ومن هذا المنطلق يسعدنا أن نسهم في دعم الجهود التي تبذلها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لاستضافة متحف نوبل مجدداً في دبي، بما يقدمه من أفكار تحفز المخيلة وشغف الإبداع. حيث يعدُّ المتحف إضافةً بارزة تغني أجندة الإمارة الحافلة بالفعاليات».

وعبّرالرئيس التنفيذي لقناة TeN الإعلامي نشأت الديهي، عن فخره واعتزازه بالشراكة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرعاية قناة TeN لفعاليات الدورة الخامسة من متحف نوبل، الذي يعدُّ الحدث المعرفي الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنَّ القناة تحرص دائماً على رعاية الأحداث المهمة انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدور الذي تلعبه المعرفة في بناء المجتمعات وتقدُّم الأمم وتنميتها.

وأعربت مديرة المحتوى لدى «هيكل ميديا» ضيا هيكل، عن فخرها بالشراكة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لتنظيم متحف نوبل، وقالت: إننا نهدف إلى أن يكون سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على اطلاع بآخر الإنجازات والتطورات في مجالي العلوم والتقنية، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهمية ومكانة جائزة نوبل المرموقة التي تحظى بها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مساهمات الحائزين عليها والتي شكّلت ملامح العالم كما نعرفه اليوم».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقناة «رؤيا» الأردنية، فارس صايغ: «نحن فخورون بمواصلة رحلة الشراكة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال رعاية متحف نوبل لهذا العام، انطلاقاً من إيماننا بالدور الأساسي الذي تلعبه المعرفة في بناء المجتمعات وتنميتها. ونؤكد من جديد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع المؤسَّسة ودعم جميع المبادرات والفعاليات المحلية والدولية».

ويستقبل «متحف نوبل 2019» زوّاره يومياً من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الثانية ظهراً حتى العاشرة يوم الجمعة من كل أسبوع، ويمكن للزوّار من جميع أنحاء العالم أخذ جولة افتراضية على المتحف عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسَّسة.