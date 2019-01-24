سيدة أرمينيا الأولى في ضيافة «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استقبلت هيئة الشارقة للكتاب السيدة الأولى في جمهورية أرمينيا نونه سركيسيان، للاطلاع على تجربة الهيئة في تنظيم الفعاليات الثقافية الدوليّة، والوقوف على الخدمات والفرص الاستثمارية التي توفرها مدينة الشارقة للنشر.

وكان في استقبال سركيسيان، رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري، الذي استعرض الجهود التي تبذلها الهيئة في تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب – ثالث أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم - وتوقف عند التسهيلات والخدمات التي توفرها مدينة الشارقة للنشر، أول منطقة حرة للنشر على مستوى العالم.

وأهدى أحمد العامري سركيسيان، النسخ الإنجليزية من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقدم لها نسخاً من «سرد الذات»، والأجزاء الثلاثة من «حديث الذاكرة».

واعتبرت سركيسيان أن المشروع الثقافي والإنساني لصاحب السمو حاكم الشارقة يمثل نموذجاً لتجارب النهوض الحضاري المعاصرة، القائمة على المعرفة والثقافة كخطاب إنساني يدعو إلى السلام والمحبة والتعايش.

وأشادت برؤية وجهود هيئة الشارقة للكتاب، ومدينة الشارقة للنشر، وما تقدمانه من خدمات للمعرفة الإنسانية وصناعة النشر في المنطقة والعالم، مشيرة إلى أهمية فتح أفق التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات الثقافية الأرمينيّة العاملة في مجال المكتبات، والنشر، وتنظيم معارض الكتب.

من جهته، قال العامري: «نحن في هيئة الشارقة للكتاب وانطلاقاً من الركائز الأساسية التي كرسها صاحب السمو حاكم الشارقة، حريصون على مد جسور التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات الحراك الثقافي الأرميني، ويسعدنا أن تبادر سيدة أرمينيا الأولى بهذا اللقاء لتمهد الطريق أمام سلسلة علاقات ثقافية أرمينية إماراتية».

أحمد العامري: «حريصون على مد جسور التعاون والعمل المشترك».