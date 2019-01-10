«اللوفر أبوظبي» يعرض أفلاماً مستوحاة من شبه الجزيرة العربية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، أمس، عن تقديم سلسلة من عروض الأفلام التي تأتي في إطار معرضه «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور».

وعملت على تنسيق الأفلام، التي تستمر خلال الفترة من 19 يناير الجاري إلى الثاني من فبراير المقبل، الفنانة الإماراتية هند مزينة.

وتأخذ سلسلة الأفلام المستوحاة من المعرض المشاهد في رحلة لاكتشاف ماضي شبه الجزيرة العربية وحاضرها عبر ثلاثة أعمال؛ هي: «بحار الصحراء» (2011)، و«سماء قريبة» (2014)، و«ذيب» (2014).

ويكشف ديفيد أتينبورو في «بحار الصحراء» (فيلم وثائقي باللغة الإنجليزية) عن عالمين رائعين تحت الماء، فحياة البحر الأحمر البرّية المفعمة بالألوان والكائنات الحية تتناقض إلى حدّ كبير مع طبيعة الخليج العربي الصحراوية الرطبة في الجهة الثانية من الجزيرة.

ويمتد على مدار 46 دقيقة، وهو من إخراج مارك ويلر وسايمون ناش ودومينيك وستون، وسيُعرض في 19 الجاري.

أما فيلم «سماء قريبة» من إخراج الإماراتية نجوم الغانم، فيحكي قصة فاطمة علي الهاملي، أوّل إماراتية تمتلك الإبل وتدخل في مسابقات مزاينتها، وتشارك في مزادات الإبل في أبوظبي. ويعرض الفيلم الذي يمتد على 85 دقيقة في 26 الجاري.

وفي الثاني من فبراير المقبل يعرض فيلم «ذيب»، من إخراج ناجي أبونوار، وتدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الأولى بإمارة الحجاز في ظل حكم الإمبراطورية العثمانية، حيث يتعرّض الولد الشقي الأصغر في قبيلة الشيخ إلى تجربة صحراوية تشكّل خطراً على حياته في سعيه إلى إرشاد ضابط إنجليزي نحو وجهته السرّية. ويمتد الفيلم على مدى 100 دقيقة، وهو بالعربية مع ترجمة إنجليزية. يشار إلى أن معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور» يسلط الضوء على تاريخ منطقة شبه الجزيرة العربية الغني من خلال قطع فنيّة وأثرية، بما في ذلك مجموعة من القطع النادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويستمر حتى 16 فبراير المقبل.