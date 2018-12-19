معارض «فن أبوظبي».. في أرجاء الإمارة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بعد انطلاق الفعالية الرئيسة بنجاح في نوفمبر الماضي، تواصل النسخة الـ10 من معرض «فن أبوظبي» فعالياتها خلال العام الجديد، بإضافة مزيد من المعارض في جميع أرجاء إمارة أبوظبي.

وقالت مديرة «فن أبوظبي» ديالا نسيبة: «يسعدنا مواصلة تقديم أرقى المعارض والفعاليات الفنية، ضمن البرنامج الممتد للدورة الـ10 من (فن أبوظبي)، إذ نواصل تقديم سلسلة من المعارض الاستثنائية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي حتى يناير المقبل».

وأضافت أن هذه «الخطوة تبرز التزامنا الراسخ بتوفير فعاليات فنية عالمية على مدار العام، كما تبرهن على تطوّر الحراك الفني في المجتمع، خصوصاً تجاه مثل هذه الأعمال الفنية، كما أنها دليل على تنامي الرغبة بإتاحتها أمام الجمهور لفترة طويلة، حتى بعد اختتام فعاليات المعرض».

ويفتتح معرض الفنون البصرية (بوابة) أبوابه أمام الزوّار حتى 26 يناير المقبل، تحت عنوان «تكوين المعنى.. تشكيل الفكرة»، مستكشفاً الأعمال الفنية، باعتبارها تراكيب مميّزة تتراكم من خلالها معاني كل عمل، والتي يُقدّمها 14 فناناً عالمياً.

كما تستضيف منارة السعديات، وعددٌ من المواقع التاريخية في منطقة العين، فعاليات معرض «آفاق» حتى 26 يناير المقبل، الذي يقدّم مجموعة من الأعمال في الأماكن العامّة، بالإضافة إلى مجسمات فنية ضخمة. ويشمل قسم «آفاق: تكليف الفنانين»، الذي قام بتنظيمه القيّم الفني محمد أحمد إبراهيم أعمال عمران قريشي ومعتز نصر وعمار العطار، الذين تعرض أعمالهم في قلعة الجاهلي وواحة العين وقصر المويجعي.

كما تستمر أعمال المعرض الفني الديناميكي «رسائل» في منارة السعديات، والمستوحى من كتاب لسفير الإمارات لدى فرنسا عمر سيف غباش. ويضم المعرض أعمالاً يُقدّمها 31 فناناً من دولة الإمارات والسعودية.

وتتواصل فعاليات النسخة السادسة من «دروب الطوايا» خلال 2019، إذ يستكشف هذا البرنامج، الذي تقام فعالياته طيلة ثلاثة أشهر، العلاقة بين الفنون الأدائية والتكنولوجيا، باعتبارها قوّة أساسية تدعم نمو وتطوّر مشهد الفن، وكيف تزوّد الفنانين بأدوات جديدة للتعبير الفني.