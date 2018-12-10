«سلطان بن زايد التراثي» ينطلق 20 يناير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي، في دورته الـ13 (2019)، إذ تتولى اللجنة متابعة وتنفيذ فعاليات المهرجان المتنوعة، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 20 يناير حتى الثاني من فبراير المقبلين في مدينة سويحان.

ونصّ القرار على أن يتولى حميد سعيد بولاحج الرميثي، رئاسة اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب الرئيس رئيس اللجنة الإعلامية.

كما نصّ القرار على عضوية كل من عبدالله محمد المحيربي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في نادي تراث الإمارات، وعلي عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي، والدكتور المهندس خليفة جمعة الكعبي، مدير إدارة المشاريع.

ونصّ القرار أيضاً على أن يختار رئيس اللجنة العليا المنظمة أميناً لسرّها، كما خوّل القرار اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الاستعانة بكل من تراه مناسباً لتنفيذ المهام الموكلة إليها، ولها أن تحدد نظام الاستعانة ومقابلها والواجبات المطلوبة من المستعان بهم.

من جانبهم، أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة وأعضاء اللجنة أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحمل مسؤولياتهم والعمل على إنجاح فعاليات المهرجان، وإخراجه بأبهى حلة، ليحافظ على مكانته المرموقة في عالم المهرجانات التراثية، ويحقق المزيد من التطور والنجاح.

من جانب آخر تتواصل الاستعدادات الفنية والإدارية لانطلاق المهرجان، وتقرر فتح باب التسجيل للاشتراك في فعالياته في السادس من يناير المقبل. ويتضمن مسابقة جمال الإبل للمحليات الأصايل «المزاينة»، وسباق الإبل التراثي، ومسابقة المحالب، ومسابقة ومزاينة السلوقي العربي، إضافة إلى فعاليات تراثية وفنية عدة، ومسابقتين للشعر والتصوير.

• المهرجان يفتح باب التسجيل للاشتراك في فعالياته في السادس من يناير المقبل.