المصدر: الامارات اليوم

دوام

شكا أولياء أمور في الشارقة، إلزام إدارات مدارس أبناءهم بدوام رسمي، خلال فترة الامتحانات الحالية (امتحانات الفصل الأول)، وذلك على الرغم من أن وقتها ينتهي في الساعة 11 صباحاً، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الطلبة استثمار الوقت استعداداً للامتحان المقبل، ويسهم في إرهاقهم وعدم تركيزهم، ما يؤثر في أدائهم بالامتحانات.

«برشامة»

طالب أولياء أمور طلبة في الفجيرة، بمراقبة محال قرطاسية تقوم بتحريض الطلبة على شراء «برشامة» تستخدم للغش، وتقوم هذه المحال بإعدادها عن طريق طباعة المناهج الدراسية على أوراق مصغرة تمكنهم من إخفائها لاستخدامها أثناء الامتحان، الأمر الذي يعرض الطلبة في حال شرائها واستخدامها للرسوب، مطالبين الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على محال القرطاسية، ورصد المخالفات التي تقوم بها.

مراسلون

أفاد مراسلون صحافيون في إمارة رأس الخيمة، بأنهم يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومات اللازمة من دائرة الخدمات العامة في الإمارة، وذلك لعدم توافر موظف متفرغ للتواصل مع الإعلام والصحف المحلية في الدولة، على الرغم من وجود قسم خاص للعلاقات العامة والإعلام في الدائرة.

ازدحام

أشار سائقون في أم القيوين، إلى أن محطة أدنوك للتوزيع في منطقة الرملة، تشهد ازدحاماً خانقاً في مسار التعبئة الذاتية، مطالبين بفتح مسار التعبئة المميزة للراغبين في التعبئة الذاتية، كونه فارغاً طوال الوقت من المركبات.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com