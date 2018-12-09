«كلمات» الإماراتية و«غالوتشي» الإيطالية تحلّقان بكتب ثنائية اللغة

المصدر: روما - الإمارات اليوم

كشفت «مجموعة كلمات»، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، ودار النشر الإيطالية «غالوتشي»، عن تأسيس دار نشر جديدة تحمل اسم «غالوتشي - كلمات»، بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتسهيل نشر الأدب العربي على نطاق واسع، وذلك على هامش مشاركة المجموعة والدار في فعاليات معرض روما للكتاب 2018.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة كلمات»: «تلتقي (كلمات) مع (غالوتشي) على مجموعة من الأهداف والرؤى، إذ نؤمن بأن للكتاب دوراً مهماً في توسيع مدارك الأطفال واليافعين، ما يجعل مشروع دار النشر المشتركة فرصة لتوحيد الجهود في سبيل بناء مكتبة غنية بالمعارف والآداب، تعرف الأجيال الجديدة بمختلف ثقافات العالم، وتعزز فيهم قيم المحبة والتعايش والسلام».

وأضافت: «مع تزايد طلب القرّاء على أدب يغني تجاربهم ويُمكنهم من التفاعل معه، ومع ازدياد أعداد اللاجئين العرب في إيطاليا، زاد إيماننا بقدرتنا على العمل معاً لدعم اللاجئين والمهجرين، خصوصاً الأطفال، ومساعدتهم على مواجهة أبرز التحديات الثقافية والاجتماعية خلال مرحلة النضوج، من خلال تناول قضايا الاندماج الاجتماعي والحوار بين الثقافات».

واستطاعت «مجموعة كلمات» تعزيز علاقاتها الاستراتيجية في مجال صناعة الكتب، والتراخيص، والتوزيع بأكثر من 54 دولة في خمس قارات حول العالم، بالإضافة إلى عدد من الشراكات الدولية مع نخبة من المؤسسات الثقافية العالمية، أبرزها مجموعة كوارتو، ودار غاليمارد جونيس، ودار بلومزبيري للنشر. من جهته، قال الناشر كارلو غالوتشي، خلال الإعلان عن تأسيس الدار، الذي حضره مدير عام مجموعة كلمات تامر سعيد: «يُسعدنا أن نبدأ بنشر الكتب الثنائية اللغة، باللغتين الإيطالية والعربية، لتلبية احتياجات كل أفراد مجتمعنا الذي يتميز بالتنوع الثقافي، إذ نهدف من خلال هذه الخطوة إلى مد جسور التواصل والحوار بين مختلف ثقافات دول البحر الأبيض المتوسط، من خلال النصوص والرسومات الهادفة، ذات الجودة العالية، لتحفيز الأطفال على استخدام خيالهم في البيت والمدرسة».

وأضاف: «يُشرفنا أن نعزز هذه الشراكة مع مجموعة كلمات، التي تعاونت معنا بشكل غير مسبوق، وشاركتنا خبراتها، وإنجازاتها الفريدة».

يشار إلى أن «غالوتشي»، إحدى دور النشر الإيطالية المستقلة، تتمتع بمكانة مرموقة، وهي متخصصة بنشر كتب الأطفال، بما في ذلك الكتب المصورة، والروايات الخيالية لليافعين، والأدب الكلاسيكي المتنوع. بينما شاركت «مجموعة كلمات» منذ تأسيسها في أكثر من 50 معرضاً دولياً للكتاب، كما تمكنت من توزيع كتبها وإصداراتها في أكثر من 16 دولة و3000 مدرسة، وتنشر المجموعة كتباً عالية الجودة باللغة العربية، فاز من بينها ما يزيد على 30 كتاباً بالعديد من الجوائز العربية والدولية. ومنذ انطلاقها، عملت المجموعة مع أكثر من 120 كاتباً و100 رسام من أشهر الكتاب والرسامين من العالم العربي والعالم. وتمت ترجمة أكثر من 50 كتاباً من إصداراتها من اللغة العربية إلى لغات أخرى، كما نجحت المجموعة في إصدار أكثر من 400 عنوانٍ باللغة العربية.

خطط للتوسع

ستتولى دار «غالوتشي - كلمات» ترجمة الأعمال الأدبية من العربية إلى الإيطالية، وتوزيعها، وتسويقها في إيطاليا بالمرحلة الأولى، مع خطط للتوسع إلى عدد من الدول الأخرى في المستقبل، لتعريف القراء بالأعمال العربية.

بدور القاسمي:

«مشروع الدار فرصة لتوحيد الجهود، في سبيل بناء مكتبة غنية بالمعارف والآداب، تعرف الأجيال الجديدة بمختلف ثقافات العالم».