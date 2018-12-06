ميثاء بنت سالم الشامسي ضيفة برنامج «عام زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف حلقة يوم غدٍ من برنامج «عام زايد» على شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة ومستشارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الاعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

وتتحدث الدكتورة ميثاء الشامسي، عن ولادة العمل النسائي في عهد الشيخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث كان تمكين وتنمية المرأة في سلم الأولويات، كما تتوقف عند المرأة في حياة الراحل الكبير من خلال شخصيتين نسائيتين أثرتا بشكل كبير في شخصيته، الأولى والدته الشيخة سلامة بنت بطي رحمها الله، والثانية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، والتي تُعد الشريك الرئيس للشيخ زايد، رحمه الله، في تمكين ودعم المرأة الإماراتية.

وانضمت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، إلى الحكومة الاتحادية في عام 2008 كوزيرة دولة، وترأست صندوق الزواج لغاية عام 2016، فيما تشغل منصب مستشارة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في الوقت الذي حازت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، العديد من الجوائز والتكريمات من بينها: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة العربية 2003 عن المرأة العربية الإدارية المتميزة في العالم العربي، وجائزة أفضل 2000 شخصية في القرن الـ21.

ويأتي إطلاق تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تُقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيَّب الله ثراه»، بالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً. والبرنامج من تقديم الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي، وإخراج محمد آل رضا.