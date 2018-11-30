137 صورة نادرة من تاريخ أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز «عكاسة» للتصوير الفوتوغرافي في جامعة نيويورك أبوظبي، طرح 137 صورة فوتوغرافية عبر موقعه الإلكتروني من المجموعة الخاصة لوزير دولة زكي نسيبة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسلّط هذه الصور الضوء على لمحات من تاريخ إمارة أبوظبي، قبل أن تزدهر لتصبح مركزاً تجارياً وثقافياً رائداً. كما تقدم الصور نظرة فريدةً في بعض ملامح حياة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث كان زكي نسيبة، أحد كبار مساعديه ومستشاره الخاص، فضلاً عن مهامه الأخرى. وتعكس مجموعة نسيبة الخاصة من الصور الفوتوغرافية تفانيه في خدمة الوالد والمؤسس، وخبرته العميقة في تاريخ دولة الإمارات.

ويحتضن مركز «عكاسة» للتصوير الفوتوغرافي في جامعة نيويورك أبوظبي أرشيفاً ضخماً للإرث الفوتوغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يكرّس جهوده لتوثيق وحفظ تاريخ وممارسات التصوير الفوتوغرافي المتنوّعة في المنطقة. ويحتوي أرشيفه المتنامي حالياً على أكثر من 60 ألف صورة، يتوافر منها حالياً أكثر من 9000 على الإنترنت.

- توثق الصور لمحات من أبوظبي قبل الازدهار التجاري والثقافي.



- يحتوي أرشيف «عكاسة» على أكثر من 60 ألف صورة.