مجلة «ماجد» تحتفي بمناسبتين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تُخصص مجلة «ماجد»، في عددها الجديد الذي يصدر اليوم، والذي يتزامن مع يوم الشهيد واحتفالات اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات، للاحتفاء بالمناسبتين.

وجاءت افتتاحية العدد 2075 بعنوان «فرحة وطن»، معتبرة أن ميلاد الوطن فرحته تزداد ولا تتغير رغم توالي الأجيال، ويظل اليوم الوطني في دولة الإمارات مناسبة أثيرة وغالية.

وجاء احتفال العدد بطريقة مميزة، عبر غلاف يعود للذكرى الـ15 لقيام الدولة، الذي نُشر عام 1986، أي قبل 32 عاماً، وفيه لوحة رسمها المبدع مصطفى رحمة، لتؤكد المجلة أن الفرحة لاتزال عظيمة بميلاد هذا الوطن. كما دعت مجلة «ماجد» أصدقاءها في كل مكان لإرسال صور مشاركتهم فرحة المناسبة على طريقتهم لتنشر في صفحات المجلة. وتضمنت حكايات شخصيات المجلة قصصاً وطنية مستوحاة من المناسبتين، مثل «أمونة المزيونة» التي تناولت قصة الشهيد، و«فطين» الذي تناول مسيرة الاتحاد وإنجازات الوطن العظيمة، أما «كراملة» في صفحتها فقدمت ومضة عن عدم الخروج عن الآداب العامة بإزعاج الآخرين والمحافظة على نظافة المدينة.

أما «زكية الذكية» فحرصت على تقديم نصائحها للأصدقاء القراء للاحتفال كما يجب باليوم الوطني.