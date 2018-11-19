«تراث الإمارات».. محطة جذب في «مهرجان الحرف»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم نادي تراث الإمارات، أول من أمس، مشاركته في فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الخامس، الذي نظمته هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة في سوق القطارة التراثي بمدينة العين. وتميّزت مشاركة النادي بجناح تراثي أضفى على المهرجان حيوية بما أبرزه من تراث الإمارات بمفرداته المتنوّعة، وبالكتب الجامعة له، ونجح الجناح في استقطاب العديد من زائري المهرجان طوال أيامه التي امتدت إلى أكثر من أسبوعين.

وتضمن الجناح أركاناً تراثية شكلت محطة جذب لزوّار المعرض من المسؤولين والباحثين والإعلاميين والمثقفين والطلبة والمعنيين بالتراث، ومن مختلف الأعمار والجنسيات، إذ قدم لهم نماذج للعديد من المفردات التراثية، لاسيما المتعلق منها بالحرف والصناعات التفليدية، إذ تم عرضها بشكل حي لمسه الزوار ووقفوا على واقعها، سواء كان ذلك في ركن الحُلي والأزياء التقليدية للمرأة، ومختلف أدوات زينتها التقليدية، أو ركن مواد العطارة والأعشاب الطبية والأدوية التقليدية التي درج الأهل في الماضي على استخدامها في التطبيب الشعبي.

كما عرض ركن الكتب مجموعة من الإصدارات التي تبرز دور نادي تراث الإمارات في نشر الدراسات والبحوث الخاصة بالتراث والتاريخ الإماراتيين، لاسيما الحرف والمهن اليدوية، إذ كان النادي سبّاقاً في إصدار كتاب شامل للحرف والصناعات اليدوية في الإمارات.

وقدم الجناح شرحاً للزوار حول تحضير القهوة وإعدادها في «الحظيرة»، والتعرف إلى كثير من العادات والتقاليد من المدرّبين التراثيين. فيما واظب عدد من الصقّارين في النادي على تعريف الزوار بالصقور، وإتاحة الفرصة لهم بتجربة حملها، والتعرف إليها والتقاط الصور التذكارية. وسخّر النادي إمكانات عدد من مراكزه ووحداته المعنية لإنجاح مشاركته، فيما أشرف على الجناح مراكز النادي الموجودة في العين، إذ حرص القائمون على تلك المراكز على تفعيل دور الجناح وجذب الزوار.