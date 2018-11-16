«نهاية أسبوع حافلة بالفن».. موسيقى وأطعمة وألعاب للأطفال

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

عطلة نهاية الأسبوع بنكهة إبداعية خاصة في «أسبوع دبي للتصميم» الذي يقام في حي التصميم بدبي، حيث سيكون زوار المعرض على موعد مع عدد من التجارب الفنية التي ترضي كل الفئات، وتعدهم بقضاء أمتع الأوقات. ومن أبرز الفعاليات التي ستقام في أسبوع دبي للتصميم يومي الجمعة والسبت، هي «سوق التصميم» الذي ينظمه «رايب ماركت»، وهو عبارة عن مهرجان خاص بالأطعمة والبيع بالتجزئة، حيث ستمتد الفعاليات الحية على طول خط المقاهي والمطاعم في حي دبي للتصميم. ويستضيف «سوق التصميم» مجموعة من الفعاليات الموسيقية الحية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك أداء حي لفرقة «نيبورز» اليوم.

ولا تغيب حصة الطفل من الترفيه والتعليم عن المعرض، فيقيم استوديو «فضاء الأشغال» ورش عمل تتوجه للأطفال، وتقدم لهم العديد من المهارات، ومنها الطباعة الثلاثية الأبعاد، والتصميم، بالإضافة إلى مشروع تعاوني مع «ذي جامجار»، وتحدي التصميم الذي يقام بالتعاون مع «ديزيغنيشن وركس». كما تستضيف منصة «تصميم فيس بوك» المؤقتة مجموعة من ورش العمل والعروض، في الوقت الذي تدير فيه مؤسسة «تشكيل» مجموعة جلسات لمديري الإبداع ضمن إطار برنامج «تصميم وصنع الإمارات».

وإلى جانب الورش التدريبية يستضيف أسبوع التصميم سلسلة من العروض الموسيقية الحية في «ذي بلوك» فضاء المجتمع الترفيهي الحضري حي دبي للتصميم، وتتضمن العروض: موسيقى «سول آر أند بي» لإيف توماس، موسيقى «بلوز آر أند بي» لطارق محمد، وفقرة للشعر الحي مع صهيب اليسي. كذلك يفتح معرض «داون تاون ديزاين» أبوابه أمام الجمهور يوم الجمعة لزيارة المعرض، والاستمتاع باستكشاف مجموعة من الأعمال المصممة خصيصاً من قبل مصممين عالميين، والتي ستكون متاحة كذلك للشراء والتكليف ضمن معرض «داون تاون أديشنز».