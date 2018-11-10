أحلام مستغانمي: الكاتب دائماً يعيش حالة ذعر وارتباك مع كل إصدار جديد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت الروائية الجزائرية، أحلام مستغانمي، أول من أمس، أحدث أعمالها «شهياً كفراق»، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يختتم اليوم. والتقت مستغانمي جمهورها من القراء، في حفل توقيع احتضنته (قاعة الفكر) في المعرض، حيث أعربت عن سعادتها بتجدد لقائها مع جمهورها في إمارة الشارقة، وضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أكدت أنه «يمثل عرساً ثقافياً عالمياً يجمع الكُتاب، والقراء، وكل محبي الكلمة والحرف»، كما أعربت عن سعادتها العميقة بإطلاق أحدث أعمالها من على منصة المعرض، الذي شهد في أعوام سابقة إطلاق كتابيها: «الأسود يليق بك»، و«عليك اللهفة»، متمنيةً أن ينال رضا جمهور القراء. وحول كتابها الجديد الصادر عن دار هاشيت أنطوان، قالت مستغانمي: «إنه ليس كتاب حب تماماً، إذ فيه شيء من الحب، وفيه كثير من التهكم إن شئتم، لأن الحياة تفرض علينا ألا نأخذ الأمور كثيراً مأخذ الجد، لكي لا نشقى بها، وهو موجه إلى العقول، وفيه شيء من الوطنية، والوجع العربي، لأنني لم أشفَ من عروبتي». وأضافت مستغانمي: «كما أن الكتاب فيه حب فهو يحتوي على تأملات في الحياة، ويسعدني أن أقدمه لكم هنا في الشارقة، كما يسعدني أن أتعرف إلى انطباعكم عنه، فالكاتب دائماً يعيش حالة ذعر وارتباك مع كل إصدار جديد، لكن كان لابد أن أكتبه لأتخلص من كل الأشياء التي كنت أحملها في قلبي». كما يسرد الكتاب مواقف ولحظات عاشتها الكاتبة مع قامات عاصرتهم، مثل نزار قباني، وغازي القصيبي، وأخرى عائلية خاصة.