القرقاوي: «الشارقة للكتاب» صورة مشرقة للحراك الثقافي الإماراتي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعكس صورة الحراك الثقافي الإماراتي، ويسجل، إلى جانب العديد من الجهود المعرفية والإبداعية في الدولة، إنجازاً يحسب للحضور الإماراتي الثقافي في العالم، موضحاً أن الخطوات التي مضت فيها الدولة ثقافياً تجسد رؤيتها في الاستثمار برأس المال البشري وبناء طاقات المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة محمد بن عبدالله القرقاوي، أمس، معرض الشارقة الدولي للكتاب، للاطلاع على جديد الدورة الـ37 للمعرض في «إكسبو الشارقة». واستقبل محمد القرقاوي، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، ورافقه في جولة على أروقة وقاعات المعرض، مقدماً استعراضاً لأبرز الفعاليات والأنشطة التي يشهدها المعرض، مشيراً إلى أن دورته الجديدة تستضيف أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة.

واطلع القرقاوي على جناح «الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019»، مهنئاً الإمارة بحصولها على هذا اللقب من «اليونسكو»، ومشيراً إلى أنه جاء نتيجة جهود كبيرة وطويلة برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي نجحت، خلال أربعة عقود، في تقدم نموذج رائد للثقافة العربية أمام العالم. وتجول القرقاوي على أجنحة أبرز دور النشر المشاركة، متوقفاً عند جديد إصدارات المكتبة العربية، ومعرباً عن سعادته وفخره بما تحققه الثقافة العربية من حضور على خارطة الحراك الثقافي العالمي، سواء عبر تجارب الكتّاب والمثقفين الذين ينافسون على الجوائز الدولية، أو حجم الترجمات من وإلى اللغة العربية، وغيره من الجهود.