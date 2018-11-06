الشارقة تكتب بالحروف اليابانية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

احتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب ورشة لتعليم الخط بلمسات يابانية، حيث تجمهر الحاضرون للمعرض لمتابعة الخطاطة اليابانية تاكي كودايرا وهي تعلّم الأطفال كتابة ورسم الحرف بدلالته ومعناه في الخط الياباني.

وقالت الخطاطة اليابانية تاكي كودايرا: «(شودو) تعني فن الكتابة باليابانية، وهو من الفنون الجميلة، وقد انتشر في أول أيامه بين النبلاء، والساموراي، ويتم تدريسه اليوم في مدارس الأطفال ويطلقون عليه تسمية (شوجي)».

كما عبرت عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، بقولها: «سعيدة جداً لحضوري الأول في دولة الإمارات من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، وبالحفاوة التي لقيتها من الزائرين، كما يسعدني أن أعبر عن إعجابي بالبراعة اللافتة التي قدمها الأطفال المشاركون في الورشة، وهي تجربة مذهلة بالنسبة لي، وسأتحدث عنها كثيراً في اليابان».