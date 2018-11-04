«المحميات الطبيعية» تعرّف بالحديقة الإسلامية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في النسخة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتعرف بالحديقة الإسلامية، بالإضافة إلى توفير عينات للنباتات، ومعرض مصاحب يتضمن مكتبة صغيرة توجد بها كتيبات من إصدارات الهيئة.

وقالت رئيس الهيئة هنا سيف السويدي: إن «الهيئة تحرص على المشاركة في المعرض من خلال جناح خاص تتوافر فيه مطبوعات ومنشورات ذات طابع تعريفي وتوعوي، بالإضافة إلى نماذج من النباتات القابلة للزراعة حتى داخل البيوت وفق تعليمات وإرشادات واضحة، وفي مشاركتها هذا العام هناك إضافات نوعية جديدة تتعلق بنباتات الحديقة الإسلامية، والمعرض المصاحب الذي يتضمن مكتبة صغيرة حافلة بكتيبات من إصدار الهيئة».

وأضافت أن الهيئة تشارك في ورش تفاعلية يقدمها المعرض طوال أيامه الـ11، كما يحرص فريق الهيئة في الجناح على تقديم معلومات وافية عن الهيئة ودورها وجهودها في الحفاظ على البيئة وحمايتها، وصون التنوع الحيوي.