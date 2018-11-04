4.5 ملايين درهم مكرمة سلطان لدعم المكتبات بأحدث الإصدارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 4.5 ملايين درهم لاقتناء أحدث إصدارات دور النشر المشاركة في الدورة الـ37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب؛ استمراراً لنهج سموه الدائم في دعم صناعة الكتاب ودور النشر، وبهدف تزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث الإصدارات الفكرية والأدبية والعلمية العربية منها والعالمية.

ويأتي توجيه سموه من أجل ضمان تزويد المكتبات العامة والحكومية في الشارقة بمحتوى معرفي وأكاديمي، ورفدها بجديد دور النشر العربية والعالمية، في التاريخ، والأدب، والسياسية، والفنون، وغيرها من صنوف المعرفة، إذ تُشكل مكتبات الشارقة المعين المرجعي للباحثين والمثقفين والمتخصصين، وطلبة المدارس والجامعات، وجميع المهتمين بالشأن المعرفي في الإمارة، ودولة الإمارات.

وتشكل المكتبات العامة في الشارقة وجهة لسكان الإمارة وزوارها، الذين يجدون فيها ما يتطلعون إليه من الكتب والدوريات والنشرات ومصادر المعلومات الأخرى، والتي يتم تطويرها بشكل مستمر من خلال اقتناء الكتب من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وغيره من المعارض التي تقام داخل دولة الإمارات وخارجها، إضافة إلى الاقتناء المباشر من دور النشر والمكتبات التجارية.