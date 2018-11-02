أطفال «الكتاب» في رحلة إلى فنون اليابان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اجتمع أطفال معرض الشارقة الدولي للكتاب حول طاولة مملوءة بقصاصات الأوراق الملوّنة، ليبتكروا شكل طائرهم الخاص، ويتعلموا واحداً من أهم الفنون اليابانية المعاصرة، خلال ورشة عمل حملت عنوان «أوريجامي ياباني»، وذلك على ضمن فعاليات الطفل، التي تقام حتى 10 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وقادت المدرّبة اليابانية ري ناكاوا المتخصصة بتعليم الأطفال فن الأوريجامي صغار المعرض في جولة لتعرفهم بهذا النوع من الفنون، وتطلعهم على آليات صناعته التي تقوم على مبدأ طيّ الأوراق الملونة والمخصصة لمثل هذا النوع من الفنون لتصميم أشكال طيور وأزهار وحيوانات، مستعينين بمخيلتهم وقدرتهم على الإبداع.

ويعود هذا الفنّ إلى عصر «الإيدو» الذي يحاكي في حضوره عصر النهضة الأوروبي، حيث تم اكتشاف أول ممارسة له خلال الأعوام 1603-1867، وتعد «أوريجامي» كلمة يابانية من مقطعين، وتعني طيّ الورق، حيث تشير «أور» إلى الطيّ، و«يجامي» وتعني ورق، كما يعد طائر الكركي، أو الكركي الياباني «تانتسو»، هو أكبر طائر يعيش في اليابان، وأحد أكثر الأشكال شهرة في فن طي الورق الياباني، وعادة ما يستخدم محترفو الأوريجامي الكلمة اليابانية الكيريغامي للإشارة إلى التصميم الذي يستخدم القص.