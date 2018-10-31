محمد بن راشد يكفكف دموع البطلة

في لفتة إنسانية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قام سموه بكفكفة دموع بطلة تحدي القراءة، مريم أمجون، التي لم تستطع تمالك نفسها وبكت فرحاً عند إعلان فوزها بالجائزة. بطلة التحدي مريم بدت كأنها لم تصدق إعلان فوزها، وعند اقترابها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتسلم درع التكريم، انهمرت دموعها وأجهشت بالبكاء، فما كان من سموه إلا أن اقترب منها ماسكاً الشماغ بيديه ليمسح به دموع فرحها بالفوز والإنجاز المعرفي، ومشجعاً لها ومهنئاً.

هذه اللفتة الكريمة من سموه حظيت باهتمام واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، ومن حضور وضيوف هذه المناسبة، لما فيها من حنان أبوي من القائد الذي يحب أن يكون قريباً من أبنائه.