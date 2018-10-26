«التواصل الاجتماعي».. مهارات الإبداع في الفضاء الافتراضي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يسافر عشاق الفنون الإبداعية والتقنيات الحديثة، في محطة التواصل الاجتماعي، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، إلى عوالم واسعة بدءاً من الصور المتحركة، مروراً بأسرار الحملات الإعلانية، وانتهاءً بخطوات صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخصص المنصة، طوال أيام المعرض الذي يقام من 31 الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، مجموعة منوعة من الورش التفاعلية التي تطلع الحاضرين على طرق صناعة محتوى تفاعلي يتماشى مع الواقع التكنولوجي الراهن، ويسهم في تعريف المشاركين الى أهمية تبادل الأفكار ومشاركتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام الجديد.

وتخصص منصة التواصل الاجتماعي ست ورش تدريبية تفاعلية لموظفي الدوائر الحكومية، ففي الورشة التي تحمل عنوان «بناء شبكة علاقات مهنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي»، سيتعرف المشاركون الى كيفية توسيع شبكة علاقاتهم المهنية للبحث عن فرص ووظائف جديدة عبر مواقع مثل «LinkedIn» و«XING» و«Shaper»، وغيرها من منصات التواصل.

وفي ورشة «حملات التسويق» سيتعرف المشاركون الى كيفية بناء وصياغة حملة تسويق مؤثرة وفعالة، وتقدم المنصة ورشة تدريبيّة بعنوان «أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي»، يتعرف خلالها المشاركون الى عدد من أدوات النشر الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج الرد التلقائي، وتطبيقات جداول المواعيد.

وتجيب ورشة «العمل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي» عن الكثير من التساؤلات حول آليات كتابة منشور جذاب، وتوجهات وسائل التواصل الاجتماعي، كما تكشف الورشة مزايا وسائل التواصل الاجتماعي، والمسارات المختلفة التي يمكن اتباعها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصعيد المهني.

وتتناول جلسة «كيف تطلق أول حملة إعلانية ناجحة؟»، الخطوات التي تضمن إطلاق حملة إعلانية على «فيس بوك» بنجاح، وكيف يمكن الاستفادة من الأفكار الإبداعية في الإعلانات المتميزة في تخفيض «الدفع مقابل النقر»، وفي ورشة «الكتابة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي»، يتعرف الحضور الى فن كتابة منشور على «إنستغرام» أو «فيس بوك» قادر على جذب المتابعين.

ويتعرف الجمهور خلال ورشة «آلية تصميم شخصية الرسوم المتحركة»، الى خطوات تصميم شخصية الرسوم المتحركة، ليستخدموها في شريط رسوم صغيرة ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تصميم دعوة لحضور معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتتناول ورشة «إنستغرام لغير المختصين بالتصميم» مجموعة من الخطوات والنصائح وأدوات التصميم على «إنستغرام»، التي تساعد غير المتخصصين على إنتاج محتوى بصري جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي.