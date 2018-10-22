«بيج باد وولف» دبي.. زيارة واحدة لا تكفي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل معرض «بيج باد وولف»، المنصة الشهيرة بتوفير الخصومات الأكبر عالمياً على مبيعات الكتب، استقبال عشّاق القراءة بعد النجاح الذي حصده المعرض خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة دبي للاستوديوهات.

وحقق المعرض نجاحاً لافتاً منذ انطلاقته في 18 الجاري، إذ تسابق عشرات الآلاف من الزوّار على اقتناء الكتب، وحرص البعض على معاودة زيارة «بيج باد وولف»، الذي تتواصل فعالياته طوال 24 ساعة يومياً في قاعة «ساوند ستيج» بمدينة دبي للاستوديوهات، حتى الساعة 11:59 من مساء يوم الأحد المقبل.

ويضم المعرض ما يزيد على ثلاثة ملايين من الكتب جديدة الإصدار وعالية الجودة باللغة الإنجليزية، التي تغطي تخصصات ومجالات اهتمام مختلفة تتوافر بحسومات تراوح بين 50 و80٪.

وعبرت جواهر السعيدي (من سلطنة عمان) عن سعادتها بزيارة المعرض، مضيفة أنه «يشكل موقعاً لشتى أنواع الكتب التي تلائم جميع الأعمار. وأنا هنا لأشتري الكتب لنفسي ولجميع أفراد العائلة، لاسيما أطفالي الذين سيسعدون بتشكيلة الكتب الواسعة والمتنوّعة التي اخترتها لهم».

من جهته، قال كريس فورست (بريطاني يعيش في دبي): «لقد أتيت مع زوجتي وأطفالي إلى المعرض يوم الجمعة الماضي، وتميّز المكان بأجواء مميزة وإقبالٍ واسع من عشّاق القراءة، وأتيحت لي فرصة اصطحاب أطفالي الثلاثة، ليستكشفوا الكتب المفضلة لديهم». وأضاف «عدت إلى المعرض لاقتناء كتب مفضلة لي ولزوجتي، ولكن المفارقة أن عربة تسوّقنا امتلأت مجدداً بكتب الأطفال. ولم نكن نتوقع فعلاً وجود مثل هذا الكم الهائل من التنوّع في الكتب».

بينما وصفت هيلينا كارليس (بريطانية تعيش في دبي): أجواء المعرض بـ«الرائعة»، مضيفة: «لقد اصطحبت أطفالي واشتريت الكثير من الكتب الخاصة بهم. وحرصت على ملء سلّة التسوق بالعديد من كتب الأطفال، وكذلك المناسبة كهدايا تذكاريّة، وسأعاود زيارة المعرض لأقتني الكتب المفضلة لي».

من جانبه، قال يين ثام، (ماليزي يعيش في دبي): إن «المعرض يشكل تظاهرة رائعة، ومع أنها الأولى من نوعها في دبي إلا أنها ليست جديدة عليّ، فأنا من ماليزيا وأعرف المعرض والخصومات التي يقدّمها. وأتيحت لي فرصة زيارة المعرض مرتين عندما كنت أعيش في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لذا شعرت بسعادة غامرة عندما عَلِمت بقدوم المعرض إلى دبي».

بدوره، قال الشريك المدير لدى شركة «إنك ريديبل» لتجارة الكتب، التي تعتبر المنظّم المحلي لمعرض «بيج باد وولف» محمد العيدروس: «سعداء لمساهمتنا في توفير مجموعة واسعة من الكتب بأسعار تنافسية في دبي، عبر المعرض الذي يسعى إلى ترسيخ ثقافة القراءة والمطالعة لدى الجمهور».

«قنديل» محمد بن راشد للمعرفة

في حين أن أغلبية الكتب المتوافرة في «بيج باد وولف» باللغة الإنجليزية، قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الشريك الرسمي للمعرض مجموعة واسعة من الكتب والمنشورات باللغة العربية من خلال ذراعها للطباعة والنشر والتوزيع التابعة لها، (قنديل)، ما يؤكد التزامها بتعزيز انتشار اللغة العربية على نطاق واسع.

50 ٪

إلى 80% نسبة الحسومات على أسعار الكتب في المعرض.