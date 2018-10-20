«الشارقة للكتاب» تصدر «الناشر الأسبوعي» ورقياً ورقمياً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة الشارقة للكتاب مذكرة تفاهم مع المجلة الأميركية العريقة «ببليشرز ويكلي»، المتخصصة في قضايا النشر، ويزيد عمرها على 150 عاماً، وتتولى بموجبها الهيئة إصدار «الناشر الأسبوعي» الطبعة العربية من المجلة الأميركية، شهرياً بنسخة ورقية، وأسبوعياً بنسخة رقميّة.

وقّع الاتفاقية من «ببليشرز ويكلي» نائب الرئيس التنفيذي، وناشر المجلة الأميركية كيفين برايرمان، ورئيس قسم المبيعات في الهيئة فيصل النابودة.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد العامري، الذي حضر توقيع الاتفاقية: «تؤكد هذه الخطوة متانة العلاقة التي تربطنا مع واحدة من أعرق المطبوعات العالمية، المعنية بتسليط الضوء على كل ما يتعلق بقضايا النشر ومجالات الإبداع التي تنطلق من الكتاب، ما يعكس المشهد الثقافي لإمارة الشارقة، التي تمضي وفق رؤية كرّس معالمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر تأسيس منظومة المعرفة والعلم، التي تنطلق من الكتاب والكلمة، لتبني مجتمعاً قوياً من القراء والمثقفين».

وأضاف: «تفتح الاتفاقية الباب لمجلة (الناشر الأسبوعي)، التي تصدر عن الهيئة، لتتناول - بشكل موسع - القضايا التي تتعلق بصناعة الكتاب والنشر في عالمنا العربي، إلى جانب تغطيتها الحراك الثقافي والمعرفي الذي تشهده الإمارة والمنطقة بصورة عامة، ما يسهم في التعريف باتجاهات النشر والقراء، ومناقشة قضايا تتعلق بصناعة المعرفة، وآفاق التعاون والتواصل بين الناشرين من مختلف أنحاء العالم مع نظرائهم الإماراتيين والعرب».

المجلة الأميركية العريقة يزيد عمرها على 150 عاماً.