«الشارقة للكتاب» يحتفي بآداب وفنون اليابان.. ضيف شرف دورته الـ 37

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطار حرصه على جمع الثقافات العالمية تحت مظلة واحدة، والتعريف بمختلف الإبداعات الإنسانية، ينظم معرض الشارقة الدولي للكتاب، سلسلة من الفعاليات وورش العمل الثقافية والفنية لنخبة من أبرز الأدباء والفنانين اليابانيين، وذلك احتفاءً باختيار اليابان ضيف شرف دورته الـ37 التي تقام تحت شعار «قصة حروف»، خلال الفترة من 31 الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويقدّم المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، أكثر من 100 فعالية موزعة بين محاضرات وورش عمل فنية وعلمية لزوّاره، يشارك فيها 13 كاتباً وفناناً ومبدعاً يابانياً من الحائزين جوائز مرموقة في مجالات متنوعة، إلى جانب عازفين يحيون حفلات موسيقية كلاسيكية وشعبية تعكس الثقافة الموسيقية اليابانية، كما يخصص المعرض حفلات توقيع كتب لعدد من الكتّاب والأدباء اليابانيين.

ويستضيف المعرض أسماء أدبية ذات حضور كبير على الصعيدين الآسيوي والعالمي، حيث يحلّ الروائي الياباني «شوغو أوكتاني» الحائز جائزة «أبالا» التي تمنح للأدباء الشباب، إلى جانب الروائية «كاناكو نيشي» التي حققت حضوراً كبيراً في عالم الأدب بعد تأليفها رواية «برج إلى السماء» التي نالت عليها جائزة ساكونوسوكي أودا.

وتحل الأديبة «توموكا شيباساكي» ضيفاً على الحدث، صاحبة رواية «حديقة الربيع» التي حازت على إثرها جائزة أكوتاجاوا المرموقة في عام 2014، وتُرجمت إلى ثماني لغات، بما في ذلك الإنجليزية، إضافة إلى روايتها «أساكو الأول والثاني» التي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي في عام 2018، وترافقها المؤلفة «كانا ميناتو» صاحبة الـ16 مليون نسخة مباعة في اليابان فقط من كتابها «اعترافات»، والحاملة لجائزة بوتلر اليابانية عن الكتاب ذاته.

ويستضيف المعرض المؤلفة «كازوكي ساكورابا» صاحبة الرواية الأكثر مبيعاً في اليابان «ضوء غوسيك المبكر»، والمؤلفة «ناتسو مياشيتا»، صاحبة رواية «غابة الصوف والصلب» التي فازت بها جائزة بوكسيلرز لعام 2016، وجائزة أوهاما أونلاين للكتاب. ويشارك في المعرض البروفيسور «موتويوكي شيباتا» المتخصص في تدريس الترجمة الأدبية والأدب الأميركي، الذي أسهم في ترجمة أعمال بول أوستر ستيورت ديبك، وغيره، إلى اليابانية، ويستضيف المعرض المؤلف الروائي «فومينوري ناكامورا» صاحب رواية «السارق» و«الشرّ والقناع»، والعديد من المؤلفات الروائية التي حازت جوائز مرموقة.

ويحل على المعرض الدكتور «تاكاشي إينو»، وله مؤلفات عديدة، منها «العلاقات العامة في العولمة المفرطة: إدارة العلاقات الأساسية - من منظور اليابان»، إلى جانب حضور المؤلفة «كيوكو ناكاجيما»، صاحبة روايات «الوداع الطويل» و«البيت الصغير» و«إيتوس في الحب»، وغيرها.

«حفل شاي»

ينظّم المعرض احتفالية الموسيقى الكلاسيكية اليابانية، بقيادة عازفة الكمان «أزوزو أونيشي»، ترافقها عازفة اليبانو «سوميكو أوشي»، إلى جانب تنظيم «حفل الشاي» المعروف في الثقافة اليابانية بـ«السادو»، وهي طقوس تستند في الأساس إلى تقاليد وتعاليم يابانية تقليدية.

«عرض زهور»

يقدم المعرض لزوّاره الفيلم الوثائقي «ذي لوست هوكوساي» عن سيرة وأعمال الفنان الياباني الشهير كاتسوشيكا، كما يخصص المعرض ورشة «فن الخط الياباني»، المعروفة بالـ(شدو)، وتتعلق بتعليم الزوار كتابة أسمائهم باستخدام الـ«كانجي»، وهي حروف تكتب بواسطة الفرش الخاصة.

«مخبز اليابان»

تشمل العروض تقديم العمل الوثائقي «النينجا الحقيقية»، الذي يتحدث عن أهم فنون القتال اليابانية وأصولها، إلى جانب تنظيم فعالية «مخبز اليابان»، التي تتحدث عن قصة نجاح لمطعم يامانوتي الياباني الشهير، إضافة إلى محاضرة «مرحباً! اليابان»، وهي بمثابة دعوة إلى تجريب اللغة اليابانية.

«مروحة الهواء الشهيرة»

يقدّم الفنان «راي ناكو»، المتخصص في فنون الاوريغامي والحرف اليدوية اليابانية، ترافقه فنانة رسوم المانغا ورسوم الأطفال «تيميمي اكيابا»، والفنانة «ميكاو أكاي» المتخصصة في مجال صناعة أغلفة الكتب المزخرفة وتلوينها، والفنانة «تيموكو اينابا» صاحبة الإبداعات في مجال التشكيل الورقي وقص ولصق قطع الأوراق الملونة وصناعة «اليوشيوا»؛ مروحة الهواء اليدوية اليابانية الشهيرة، إلى جانب الفنانة «كاوري كادوكوا»، عدداً من ورش العمل للتعريف بطبيعة ورق الـ«يوزن» الياباني.