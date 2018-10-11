934 فعالية مخصّصة للأطفال في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ37، التي تنطلق 31 أكتوبر الجاري، 934 فعالية مخصصة للأطفال، بمشاركة 44 ضيفاً من 12 دولة عربية وأجنبية، ليقدّموا مزيجاً من مختلف الحقول المعرفية والثقافية والترفيهية.

وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة من العروض المسرحية المستوحاة من مختلف القصص الخيالية التي طالما نالت الإعجاب، والتي ستقدم على المسرح مصحوبة بالأداء الجيد والإيقاعات الموسيقية، إلى جانب سلسلة من الورش والجلسات التفاعلية التي يقدمها نخبة من الفنانين والمصممين.

وسيعرض «الشارقة للكتاب»، الذي يستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات الأطفال، مسرحيات «ليلى والذئب»، و«ملك الأسود»، المستوحاة من فيلم «الأسد الملك»، و«تومورو» الحافلة بالمغامرات الشيقة، للكاتب الأميركي بروود وي.

وسيتعرف الزوار الصغار وأسرهم من خلال عرض «النينجا الرائعة» إلى الثقافة اليابانية عن قرب، كما سيكون الجمهور على موعد لمشاهدة عرض «أضواء مذهلة»، الذي يمزج بين أساليب فنون الاستعراض، ومهارات التمثيل، والأزياء المتميزة، والتقنيات الحديثة.

وسيعايش الجمهور عبر عرض «ثري دي إنوفا ثلاثية الأبعاد»، تجربة افتراضية في التصميم والإبداع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، التي تمزج بين الكتب والتكنولوجيا، وتخلق مجتمعاً من العقول المبتكرة.

وسيتعلم الأطفال في ورشة «الرسوم المتحركة الحية» كيفية رسم الشخصيات الكرتونية النابضة بالحياة، ليعيشوا لحظات ممتعة معها، أما ورشة «الرسم الثلاثي الأبعاد»، فيتعرف الأطفال فيها إلى الاختراعات الجديدة التي تجعل حياتنا أسهل وأكثر متعة.

وسيتعلم الأطفال في ورشة «رسم الفقاعات» كيفية تشكيل ورسم الورود بالألوان المائية بطريقة فنية محببة لديهم، ويتعلم الصغار مع مياكو أكاي من اليابان، الحاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة «تويوهاشي» للتكنولوجيا، كيفية عمل الكتب المصغرة. وحازت مياكو جائزة مسابقة الكتاب المصغر في الأعوام 2006 و2007، و2016، وهي مسابقة عالمية تقام في الولايات المتحدة الأميركية كل عام، ويجب ألا تتجاوز الكتب المشاركة فيها ثلاث بوصات.

ويتعرف الأطفال مع مصممة الغرافيك اليابانية ورسامة الكتب توموكو إينابا، كيفية رسم الكائنات الحية ببراعة، وعملت توموكو في طيف واسع من الأنشطة، مثل رسوم الأغلفة والرسوم التوضيحية للكتب، والطباعة على ألواح الثلج، وجدران الرسم في المقاهي.

ويشارك في فعاليات الطفل الثنائي نادية أنطونيلو وباولو غيلزي، اللذان شاركا في العديد من الفعاليات في مهرجان تصميم الصوت في هاماماتسو اليابان، وفي فعاليات المعهد الإيطالي للثقافة في أثينا، ومعرض «تانيت»، وفعاليات مركز «بيل» في بيروت، ومعرض «آرت باب» في البحرين، و«Usina del Arte» في بوينس آيرس، والمعرض الوطني للصور في بولونيا، وغيرها.

برنامج متكامل

تحفل الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متكامل يضم الكثير من الندوات الفكرية والأدبية، والجلسات الحوارية والنقاشية، والأمسيات الشعرية، فضلاً عن حفلات تواقيع الكتب، التي تتيح لزوار المعرض فرصة اقتناء أحدث إصدارات الكتّاب العرب.

• الجمهور سيكون على موعد مع عروض مستوحاة من مختلف القصص الخيالية.