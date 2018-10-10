وجوه عالمية في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نخبة من الكتّاب والروائيين العالميين وأصحاب المدونات والمشاهير، يستضيفهم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ37، التي تنطلق في 31 أكتوبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وتشمل فعاليات المعرض، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» وتستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، برنامجاً حافلاً بالندوات، والمحاضرات، والجلسات الحوارية، التي يلتقي الزوّار خلالها بكتابهم المفضلين.

وتستضيف فعاليات المعرض مجموعة من الكتّاب، والمتحدثين، وأصحاب المدونات الإلكترونية، والمشاهير الذين يلتقون مع متابعيهم ومعجبيهم وعشاق الكتب على حد سواء.

ومن الوجوه العالمية المشاركة في المعرض، الكاتبة والمدونة إيمّا جانون، والكنديّة من أصول هندية ليلي سينغ، والنيجيري أوكيتشوكوو أوفيلي، والكاتب إيه جيه فين،

والمؤلفة البريطانية صوفي هانا، وعالم الأحياء البريطاني الحائز عدداً من الجوائز الدولية، بن جارود، كما يستضيف المعرض عالم الفيزياء الأميركي الدكتور ليونارد ملودينو، والروائية والإعلامية ومقدمة البرامج البريطانية جين وينهام،

كما يستضيف المعرض المؤلفة صوفي هانا من المملكة المتحدة، كاتبة قصص الجريمة الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، ومؤلفة القصص الفكاهية وكاتبة السيناريو لورين بيوكس من جنوب إفريقيا، والمؤلف وكاتب السيناريو والمخرج الأميركي ترافيس هانتر، بالإضافة إلى أخيل شارما، الروائي الحائز جائزة دبلن الدولية الأدبية. ومن الولايات المتحدة الأميركية، يشارك المحامي جيمس دبليو باركنسون، وهو متحدث وناشط ومناصر لقضية محو الأمية.

وتضم قائمة الضيوف نخبة من الشعراء، أبرزهم الشاعرة الكندية من أصول لبنانية نجوى ذبيان، وإمتثال محمود، من السودان، إلى جانب عدد من كتّاب الأدب الرومانسي، من بينهم كاتي فورد، من المملكة المتحدة، والمؤلفة البريطانية من أصول مصرية هانا فيلدينج.

وتحفل الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متكامل يضم عدداً كبيراً من الندوات الفكرية والأدبية، والجلسات الحوارية والنقاشية، والأمسيات الشعرية، فضلاً عن حفلات تواقيع الكتب، التي تتيح لزوّار المعرض فرصة اقتناء أحدث إصدارات الكتب العربية والعالمية.

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