كتاب الشيخ زايد بالألمانية في «فرانكفورت للكتاب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشارك «نادي كلمة للقراءة» التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ببرنامج ثقافي ثري في الدورة الـ70 من معرض فرانكفورت للكتاب، الذي ينظم في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري. ويشهد اليوم الأول للمعرض الأكبر عالمياً، إطلاق النسخة الألمانية من كتاب «كلمات القائد – الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، الذي يضم مختارات من أقوال الوالد المؤسس، وقد سبق إصداره باللغة العربية، مع ترجمات إلى الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، وستصدر الترجمات باللغات الصينية والروسية والهندية لاحقاً.

كما تُقام ندوتان نقاشيتان في اليوم الأخير من المعرض، الأولى تُقام بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، تحت عنوان «ترجمة النص والفن: نموذج مشروع كلمة ومتحف اللوفر أبوظبي» تعرض الندوة تجربة كل من مشروع «كلمة» للترجمة ومتحف اللوفر أبوظبي في نقل ثقافات الشعوب الأخرى إلى المنطقة العربية، سواء كان ذلك من خلال ترجمة النتاج الثقافي أو نقل النتاج الفني، ويلي الندوة إطلاق دليل المتحف الجديد. ويشارك في الندوة كل من مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد حمدان الطنيجي، وأمين متحف رئيسي لقسم الفن الحديث والمعاصر اللوفر أبوظبي جولييت سينجر، وضابط أول كبار الشخصيات والعلاقات العامة اللوفر أبوظبي، مريم الظاهري، يدير الندوة الكاتب ماتياس ايلرت يان ديموغ. أمّا الندوة الثانية فتحمل عنوان «الترجمة من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية: فوارق الأصل والترجمة»، وتناقش التطور والتحديات التي تواجه المترجمين عند الترجمة من الألمانية إلى العربية في أدب الأطفال والناشئة، كما تعرض الندوة ترجمة كتاب «أسبوع شيار المغوار» لبالو مار باعتباره نموذجاً. ويشارك في الندوة كل من الروائي ديفيد فاجنر، والمترجم محمود حسنين، والباحثة ريناته رايشينشتاين، والكاتب والصحافي أندرياس أوهلير، ويدير الندوة المترجم مصطفى سليمان. وقال مدير قطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عبدالله ماجد آل علي «تحرص دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على المشاركة الفعالة في أضخم تجمع للناشرين وصناع الكتب في العالم، بما يعزز من مهمة الدائرة في الترويج للثقافة العربية ومد جسور التواصل والتحاور مع الثقافات الأخرى، وتشهد مشاركتنا هذا العام في معرض فرانكفورت للكتاب حدثاً مميزاً، وهو إطلاق النسخة الألمانية من كتاب (كلمات القائد)، وهو الكتاب الذي يقدم خلاصة فكر والدنا المؤسس إلى شعوب العالم بلغاتهم».