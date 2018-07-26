«مسرح الشباب» دورة جديدة تستلهم قيم زايد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن بدء استعداداتها لإطلاق النسخة الـ12 من مهرجان دبي لمسرح الشباب 2018. وستقوم الهيئة بتنظيم عدد من ورش العمل للتمهيد لتنظيم هذا الحدث المسرحي المحلي، الذي يقام سنوياً ويختص بفئة الشباب.

وانطلاقاً من إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن يحمل عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة شعار «عام زايد»، وأن يكون مناسبة وطنية للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإحياء المئوية الأولى لمولده، فقد ارتأت دبي للثقافة أن تحمل هذه الدورة شعار «عام زايد»، وتجسيد قيم المغفور له في الأعمال المسرحية المشاركة، ومنها الحكمة والاحترام والاستدامة وبناء الإنسان، وغيرها، ما سيعطي المهرجان طابعاً تربوياً وتعليمياً، من خلال توعية الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

يقام المهرجان، في بداية شهر أكتوبر المقبل، على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي. وخلال هذه الدورة، سيتم استحداث جوائز جديدة تتواءم مع الدورة الـ12، إضافة إلى الاحتفاء بشخصية العام الفنية والثقافية، التي يتم اختيارها من بين الشخصيات الرائدة والمؤثرة في قطاع الفنون الأدائية، وسيتم أيضاً تنويع الفعاليات المصاحبة المبتكرة لإثراء الجو العام للمهرجان.

يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على إبداعات الفرق المسرحية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير منصة للتعريف بمواهب وإمكانات الممثلين والمخرجين، والمؤلفين ومصممي الديكور والمنتجين، وخبراء الماكياج ومهندسي الصوت، والعروض البصرية والإضاءة ومصممي الأزياء.

وقالت مديرة قسم المسرح ورئيسة مهرجان دبي لمسرح الشباب في «دبي للثقافة»، فاطمة الجلاف: «إن النسخة المقبلة من المهرجان ستواصل النجاحات التي تحققت طوال الأعوام السابقة، وسنسعى كعادتنا إلى تقديم كل ما هو جديد ومبتكر من أجل إثراء الحركة المسرحية على المستويين المحلي والعالمي، لقد تمكن المهرجان من اكتساب مكانة جديرة بالتقدير للدور المهم الذي يقوم به في استكشاف المواهب وتطويرها، وإيجاد الفرص الحقيقية لها للدخول إلى عالم الفن الأدائي، وسنكون في هذا العام على موعد مع كوكبة جديدة من الشباب الطموحين الذين سيكشفون عن إبداعاتهم أمام جمهور واسع من المهتمين والمتخصصين وعشاق المسرح من عامة الناس».

3 ورش

أكدت هيئة دبي للثقافة أنه سيتم تنظيم ثلاث ورش متخصصة، بالتعاون مع عدد من شركاء المهرجان، في قطاع الفنون الأدائية، وستكون الفرصة متاحة، أمام المهتمين بالحضور، للمبادرة بتسجيل أسمائهم للمشاركة في الورش، من خلال التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكترونيdfytworkshops@dubaiculture.ae، علماً بأن ورش العمل المختلفة ستكون مفتوحة لجميع أفراد المجتمع.

«إعداد روايات»

تم تكليف مسرح دبي الشعبي بإقامة ورشة العمل التي تحمل عنوان «ورشة التمثيل المسرحي»، والتي ستقام في الفترة من الأول إلى 30 أغسطس المقبل، وورشة «إعداد الروايات الأدبية الإماراتية وتحويلها إلى نصوص مسرحية»، في الفترة من 26 أغسطس إلى السادس من سبتمبر المقبل، بينما سيتولى مسرح دبي الأهلي تنظيم «ورشة الإخراج المسرحي» في الفترة من الأول إلى 30 أغسطس 2018.