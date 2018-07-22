حرم الرئيس الصيني: «لوفر - أبوظبي» نموذج لسياسة الإمارات المنفتحة على العالم

المصدر: أبوظبي - وام

زارت السيدة الأولى، بينغ ليوان، قرينة رئيس جمهورية الصين الشعبية، أمس، متحف اللوفر - أبوظبي، ترافقها رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي.

وتعرفت قرينة الرئيس الصيني، خلال جولتها بأقسام المتحف، على أبرز المقتنيات الأثرية والفنية التي يعرضها، وتمثل مختلف الحقب التاريخية التي مرّ بها العالم.

وأبدت السيدة الأولى بينغ ليوان، التي كان في استقبالها بالمتحف رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، محمد خليفة المبارك، إعجابها بما شاهدته من روعة في التصاميم، والهندسة المعمارية التي تميز المتحف، الذي اعتبرته نموذجاً يجسد سياسة الإمارات الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائمة على الانفتاح على العالم والتقاء الحضارات والثقافات والتسامح.

وقالت نورة بنت محمد الكعبي، في تصريح لها بهذه المناسبة: «تجولنا مع سيدة الصين الأولى بينغ ليوان في متحف اللوفر أبوظبي، تمثل السيدة الأولى صورة راقية للمرأة الصينية الناجحة في حياتها ومسيرتها، واستقطبت أنشطتها في الميدان الإنساني اهتمام العالم، ولعبت دوراً في تمكين المرأة، بصفتها مبعوثة خاصة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) لتعزيز تعليم النساء والفتيات».

وتأتي زيارة السيدة الأولى، بينغ ليوان، للمتحف ضمن الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لدولة الإمارات، وهي أول زيارة رسمية له خارج البلاد بعد إعادة انتخابه.