فرج بن حمودة ضيف برنامج «عام زايد» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف حلقة اليوم، من برنامج «عام زايد» على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، فرج علي بن حمودة، الذي كان شاهد عيان على التحوّلات التي رافقت قيام اتحاد دولة الإمارات، أسس صرحه الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثره.

ويتحدث بن حمودة، عن عبقرية القيادة عند الشيخ زايد، والقدرة الكبيرة على اتخاذ القرارات المصيرية، ووضعه لأسس العمل الجماعي، كما يتوقف عند دور الشيخ زايد، رحمه الله، في التخطيط لمدينة أبوظبي.

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام لبرنامج «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة، إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية الفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

ويركز البرنامج الجديد على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، التي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت المغفور له، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية، كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم، ومن أكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.

وتنضم قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك، لتقديم البرنامج الجديد، بهدف إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، رحمه الله، وما جسَّده من مبادئ وقيم مثلت، ولاتزال، الأساس الصلب الذي نهضت عليه دولة الإمارات، وما يكنه له شعبه من حب وولاء، إلى جانب تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتسليط الضوء على إرثه الخالد، من خلال المشروعات والمبادرات التي تتوافق مع رؤيته وقيمه الإنسانية والقيادية.

ويبث برنامج «عام زايد» كل جمعة، على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام، في بث مشترك في الساعة الثانية بعد الظهر، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي، وإخراج محمد آل رضا، والمنتجة المنفذة فتيحة شواط، التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما الإشراف لعبدالله السركال.

- شاهد عيان على التحوّلات التي رافقت قيام اتحاد دولة الإمارات.