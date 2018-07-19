«خلوة الإعلام العربي».. تؤكد دور الإمارات في تطوير الإعلام على مستوى المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي للصحافة وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أول من أمس، عن تعاونهما في تنظيم «خلوة الإعلام العربي» الأولى في إمارة الفجيرة شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة مجموعة كبيرة من قيادات المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والكُتَّاب والصحافيين والمعنيين بالشأن الإعلامي والثقافي، سواء من داخل الدولة أو من مختلف أنحاء المنطقة العربية، وذلك في أول تعاون بين الجانبين في تنظيم فعالية إعلامية جامعة تهدف إلى إيجاد منصة نقاشية جديدة تؤكد دور دولة الإمارات في ريادة التطوير الإعلامي في المنطقة.

فريق عمل مشترك تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الهيئة والنادي لوضع خطة الاستضافة والقيام بالترتيبات اللازمة لتنظيم الخلوة الإعلامية المقبلة، والاهتمام بكل التفاصيل اللوجستية والتنظيمية، على أن يعقد الفريق اجتماعاته بصفة دورية خلال الأشهر المقبلة، لضمان التطرق لكل الجوانب المتعلقة بالحدث لضمان تقديمه في أفضل صورة ممكنة. وفي ختام الزيارة، تفقّد وفد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام برئاسة حمدان الكعبي الإدارات التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بما في ذلك «نادي دبي للصحافة» والأقسام المختلفة التابعة للمكتب، حيث تعرف الوفد إلى طبيعة عملها والمهام الموكلة إليها، وما تضمه من تجهيزات تقنية تعد الأحدث من نوعها في العالم، والإمكانات العديدة التي يوظفها المكتب في القيام برسالته، ومنها منصات التواصل الاجتماعي التي يتمتع المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة بوجود قوي على صفحاتها. منى المرّي: • «التعاون يترجم توجيهات محمد بن راشد بمشاركة الخبرات لتأكيد ريادة الإمارات». حمدان الكعبي: • «الحدث يترجم حرص الإمارة على تعزيز جسور التواصل مع الإعلام المحلي والعربي». • 20 عاماً خبرة النادي في تنظيم الفعاليات الإعلامية الكبرى.

جاء ذلك، خلال استقبال المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة منى غانم المرّي، لمدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حمدان كرم الكعبي، بمقر النادي حيث تناول اللقاء بحث أطر التعاون بين الجانبين على المديين القريب والبعيد، والآليات التي تخدم تعزيز العمل الإعلامي العام في الدولة وتحفيز الأنشطة الثقافية والفكرية التي تستقطب الشخصيات صاحبة الحضور المؤثر في مجال الإبداع الثقافي والإعلامي، وكذلك المواهب الشابة.

جسور تواصل

وأعربت منى غانم المرّي عن ترحيبها بالزيارة التي تعكس حرص هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على مد جسور التواصل البنّاء مع مختلف مكونات المجتمع الإعلامي في دولة الإمارات، مؤكدة اعتزاز نادي دبي للصحافة بالتعاون مع الهيئة في تنظيم خلوة الإعلام العربي، الأولى من نوعها في إمارة الفجيرة شهر أكتوبر المقبل، وهو التعاون الذي وصفته ببداية شراكة نحو تعزيز المشهد الإعلامي في الدولة وإيجاد مشروعات ومبادرات مشتركة تخدم الأهداف الاستراتيجية للجانبين.

وأشادت منى المرّي بجهود الهيئة في إطار الرؤية الشاملة لعملية التطوير المستمرة في إمارة الفجيرة، مؤكدة أن التعاون يأتي في إطار ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية مشاركة التجارب والخبرات بين مختلف الجهات لتأكيد ريادة دولة الإمارات في كل المجالات، بما لهذا التعاون من أثر في استكشاف آفاق جديدة للتميز، منوهة بأهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مد الجسور الفكرية والمعرفية التي تعين على إثراء الحياة الثقافية، وتسهم في التعريف بقدرات الإمارة بصفتها مركزاً سياحياً من الطراز الأول.

وقالت منى المري: «يسعدنا التعاون مع جهة إعلامية لها تاريخها ومكانتها، وهي هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في تنظيم الخلوة التي ستنعقد في أكتوبر المقبل، ومن جانبنا، سنبذل كل الجهد اللازم لإنجاح أهدافها، وسنحرص على توظيف خبرات النادي الطويلة الممتدة لنحو 20 عاماً في مجال تنظيم الفعاليات الإعلامية الكبرى، للإعداد للحدث بصورة نموذجية تضمن خروجه على النحو الأمثل».

مناخ داعم للإعلام

وأكد حمدان كرم الكعبي، أن الهيئة تعمل على تحقيق الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والرامية إلى خلق مناخ داعم للإعلام والإعلاميين ايماناً من سموه بأهمية دور الثقافة والإعلام، منوهاً باعتزاز الهيئة بالتعاون مع إحدى المؤسسات المهنية المؤثرة في منظومة الإعلام الإماراتي، والمتمثلة في نادي دبي للصحافة، لإطلاق منصة حوارية جديدة تخدم الأهداف الاستراتيجية لإمارة الفجيرة في ما يتعلق بمجال العمل الإعلامي، وترسّخ مكانة دولة الإمارات كنقطة للإشعاع الحضاري في المنطقة.

وأثنى الكعبي على الجهود التي يضطلع بها نادي دبي للصحافة، والتي مكنته من أن يجد طريقه إلى مصاف أهم المؤسسات المعنيّة بتطوير وتحديث العمل الإعلامي في المنطقة، بما قدمه من مبادرات ومشروعات اقترن اسمها بالتميّز وأسهمت في إحداث تأثيرات إيجابية ملموسة في المشهد الإعلامي العربي بصورة عامة.

وقال الكعبي: إنه «من دواعي سرورنا أن تكون باكورة تعاوننا مع نادي دبي للصحافة من خلال تنظيم (خلوة الإعلام العربي)، وهي الأولى التي تستضيفها إمارة الفجيرة، حيث يأتي تنظيم هذه الخلوة في إطار عمل الهيئة على ترجمة حرص الإمارة وقيادتها الرشيدة على الانفتاح على الإعلام المحلي والعربي، وإيجاد مساحة جديدة تدعم الحوار الهادف والبنّاء»

وأكد مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أن مفهوم «الخلوة» كوسيلة مبتكرة لتعزيز الحوار المشترك وتبادل الآراء بعيداً عن الأطر التقليدية فكرة إماراتية بامتياز.