10 مشروعات للسعادة والإيجابية من «دبي للثقافة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، عن إطلاق حزمة من مشروعات السعادة والإيجابية، وصل عددها إلى 10، ستكون موجهة لبيئتها الداخلية بين موظفيها. وجاء هذا الإعلان في أعقاب قيام «دبي للثقافة» بتشكيل مجلس السعادة والإيجابية أخيراً.

وقال مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورئيس مجلس السعادة والإيجابية، ظاعن شاهين: «بموجب القرار الذي صدر أخيراً بتشكيل مجلس السعادة والإيجابية في هيئتنا، يسرنا أن نعلن عن الحزمة الأولى من المبادرات والمشروعات التي نهدف من ورائها إلى تحقيق أهداف المجلس، وفي مقدمتها نشر السعادة والإيجابية. إن هذه الخطوة تتناغم تماماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يرى أن وظيفة الحكومات خلق البيئة التي يستطيع الناس أن يحققوا فيها سعادتهم».

التزام هيئة الثقافة والفنون في دبي تلتزم بدعم البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، الرامية إلى نشر السعادة والإيجابية لدى مختلف شرائح المجتمع. كما تقوم الهيئة بدور رائد في تفعيل السعادة المجتمعية، من خلال مجموعة من المبادرات التي تسهم في تمكين قطاعات الثقافة والتراث والفنون والآداب لتحقيق السعادة للمجتمع. المشروعات الـ10 1- «صندوق السعادة». 2- «أسرتي». 3- «الحضانة». 4- «مبروكين». 5- «في خاطري أجرب». 6- «عمرتك علينا». 7- «إجازة السعادة». 8- «ميلس العيد». 9- «هدية ولدك علينا». 10ـ «الإدارة السعيدة».

وأضاف شاهين: «في هذه المناسبة نود التأكيد على أن جميع أعضاء المجلس سيعملون بشكل وثيق مع كل الزملاء للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يساعدنا على الوصول إلى البيئة المنشودة، وترجمة الأهداف التي وردت في قرار التأسيس. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال جهد جماعي يشارك به كل فرد ينتمي إلى الهيئة، لأننا نؤمن بالعمل بروح الفريق الواحد».

وأطلق على المشروع الأول اسم «صندوق السعادة»، الذي تقوم فكرته على تقديم صندوق لكل مدير إدارة، ليتولى تكريم الموظفين وتقديرهم على جهودهم بناءً على تقييمه، لحفزهم على تقديم المزيد. ويشتمل البرنامج أيضاً على تقديم مكافأة مالية لموظف واحد كل شهر. ومن أوجه التحفيز الأخرى ضمن المشروع صرف بطاقة دعوة للغداء أو العشاء لموظف وعائلته في كل شهر، وتقديم قسيمة لشراء البترول لموظف واحد كل شهر.

ولتعزيز العلاقات بين الموظفين والموظفات تحت مظلة أسرة واحدة تجمعهم داخل الهيئة، تم اعتماد مشروع «أسرتي»، الذي يحفزهم على المشاركة في جميع المناسبات الشخصية والاجتماعية، مثل قدوم مولود جديد، والتخرج الدراسي، والزواج، والعزاء، والمواساة عند المرض، وتقديم التهنئة للموظفين الجدد، فضلاً عن غيرها من المناسبات الاجتماعية.

وسيوفر مشروع «الحضانة» بيئة مثالية لأطفال موظفي الهيئة، للإسهام في راحتهم النفسية، ونشر السعادة والإيجابية بينهم، خصوصاً أن مثل هذا المشروع يشعرهم بالطمأنينة لوجود أطفالهم في أيادٍ أمينة، وعلى مقربة منهم. ويمكن للجميع الاستفادة من خدمة الحضانة مقابل اشتراك سنوي مقبول، ما يعني التخفيف عن كاهلهم.

وبما إن الترقية تعتبر أفضل مكافأة لتقدير التطور المهني الذي يحققه الموظف خلال مسيرته، فقد تمت إضافة مشروع «مبروكين»، لتكريم أي موظف حصل على ترقية أو تعديل لوضعه الوظيفي.

وإضافة إلى المشروعات السابقة، أعلن مجلس السعادة والإيجابية في الهيئة عن مشروع «في خاطري أجرب»، وذلك لإعطاء الفرصة لأي موظف للقيام بتجربة شخصية جديدة خارج نطاق العمل. وستكون هناك مبادرة تحمل اسم «عمرتك علينا»، التي تتحمل الهيئة من خلالها التكاليف المترتبة على رحلة لأداء مناسك العمرة. ولإسعاد الموظف وأفراد أسرته، تم الإعلان عن مشروع «هدية ولدك علينا»، التي تهدف إلى تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء موظفي الهيئة.

وأعلن المجلس عن مشروع «إجازة السعادة»، الذي سيتم بموجبه تقديم إجازة لمدة ثلاثة أيام عمل تقديراً لموظف أظهر براعة متميزة في إحدى مهام العمل وواجباته، لحفزه والآخرين على المزيد من العطاء. وستطلق الهيئة مؤشراً لقياس مستوى السعادة بين كل الإدارات، ثم تكريم الإدارة الأفضل في هذا المجال، ومنحها جائزة «الإدارة السعيدة» كمشروع آخر لتكريم الإدارات في الهيئة.

ويحمل المشروع الأخير اسم «ميلس العيد»، تأكيداً على أهمية عيدي الفطر والأضحى، اللذين يعدّان من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية التي تتشارك بها كل فئات المجتمع. وبغية تعزيز التواصل بين موظفي الهيئة وإدارتها العليا، سيتيح هذا المجلس المجال أمام كي الزملاء للاحتفال مع بعضهم بعضاً بهاتين المناسبتين.