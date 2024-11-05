رحيل كوينسي جونز.. منتج موسيقيّ ذاع صيته في هوليوود

غيّب الموت عن (91 عاماً) المُنتِج كوينسي جونز الذي يُعدُّ أحد أبرز وجوه القطاع الموسيقي الأميركي، وسبق أن تعاون مع النجمين الراحلين: مايكل جاكسون وفرانك سيناترا في أعمالهما، حسب وسائل إعلام أميركية، أمس.

وأكد مسؤوله الإعلامي، أرنولد روبنسون الخبر، في بيان لم يحدد فيه سبب الوفاة.

وبفضل مواهبه الموسيقية في الاستوديو، وبراعته في التوزيع الموسيقي، انضم الموسيقي المتخصص في الجاز والملحّن إلى كوكبة نجوم موسيقى القرن الـ20.

ومن فرانك سيناترا إلى مايكل جاكسون، ومن موسيقى الجاز إلى الهيب هوب، عرف جونز كيف يواكب موسيقى البوب طوال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من سبعة عقود.

وُلد في 14 مارس 1933 في أحد الأحياء الفقيرة في شيكاغو، واشتهر في خمسينات القرن الـ20 كموزّع موسيقي لنجوم، مثل: ديوك إلينغتون ودينا واشنطن والكونت باسي والأسطورة راي تشارلز.

وشارك في العزف على البوق في أغنية «هارتبريك هوتيل» لإلفيس بريسلي، وتعاون مع ديزي غيليسبي لسنوات عدة قبل أن ينتقل إلى باريس سنة 1957، حيث درس مع الملحنة الشهيرة نادية بولانجيه.

وذاع صيته في هوليوود، بفضل تأليفه الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وتولّى بالتوازي تأليف أعمال له مثل «سول بوسا نوفا». وبوتيرة سريعة، تولّى التوزيع الموسيقي لأعمال عشرات النجوم. وكان كوينسي جونز منتج ألبومات مايكل جاكسون «أوف ذي وول» و«ثريلر» و«باد».

وقال عازف البيانو هيربي هانكوك، في حديث إلى قناة «بي بي إس» عام 2001 «لقد أنجز كوينسي كل شيء. كان قادراً على استخدام عبقريته، لترجمتها إلى أي نوع من الصوت».