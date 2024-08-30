«ميسي بغداد» ينافس على أوسكار أفضل فيلم دولي

قال المخرج سهيم عمر خليفة إن فيلمه «ميسي بغداد» اختير للمنافسة باسم العراق على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، ضمن الدورة الـ97 لجوائز الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما.

وكتب خليفة باللغة الإنجليزية على حسابه على «فيس بوك»: «سعدت للغاية بهذه الأنباء. من الرائع اختيار أحد أفلامي لقائمة ترشيحات الأوسكار للمرة الثالثة.. أشكر دائرة السينما والمسرح العراقية ولجنة الاختيار».

الفيلم يتناول قصة الطفل حمودي، البالغ من العمر 11 عاماً، والذي يتمنى أن يصبح لاعباً مشهوراً في عالم كرة القدم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه يتعرض لحادث يبدد هذا الحلم.

وقالت دائرة السينما والمسرح العراقية في بيان «تم ترشيح هذا الفيلم من خلال لجنة مستقلة، وجاء هذا الاختيار لتوافره على عناصر الترشيح التي تتطلبها جوائز الأوسكار. تم تصوير الفيلم في مواقع تصوير عراقية، وبمشاركة ممثلين عراقيين، وحصل الفيلم على تمويل من وزارة الثقافة العراقية».

ويحق لكل دولة سنوياً ترشيح أحد أفلامها للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي التي تقدم للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، وغير ناطقة بالإنجليزية.