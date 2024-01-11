أنتوني هوبكنز يعود مع شخصية عالم النفس الأشهر

يلعب الممثل البريطاني الشهير أنتوني هوبكنز دور عالم النفس سيغموند فرويد في فيلم جديد يتضمن مناظرة خيالية مع الكاتب والباحث الأيرلندي سي.إس لويس.

يُعرض فيلم «جلسة فرويد الأخيرة» (فرويدز لاست سيشن) حالياً في دور العرض، ويظهر فيه الثنائي وهما يناقشان موضوعات شائكة ومعقدة مثل الوجود ومستقبل البشرية مع اقتراب الحرب العالمية الثانية من البدء. ويلعب الممثل ماثيو جود دور لويس الذي توفي عام 1963. وقال هوبكنز - الحائز جائزة الأوسكار - إنه عندما قرأ النص، بحث عن أماكن التصوير بعناية للإبقاء على اهتمام المشاهدين وشغفهم.

وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «إذا كنت ستجري نقاشاً عن الوجود، فلا يمكنك الجلوس وإلا غلب النوم المتفرجين؛ لذلك عليك أن تستمر في التحرك».

وذكر هوبكنز (86 عاماً) أنه لم يستفض في البحث للعب دور مؤسس التحليل النفسي وعالم النفس الأشهر، مثلما دأب لدى أدائه الأدوار عندما كان أصغر سناً.

وأضاف «أنت تتعلم من نص السيناريو.. ما أفعله هو أنني آخذ الكلمات وأحفر (أبحث) تحتها قليلاً (عن المعاني والمضامين)».