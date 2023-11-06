«وداعاً جوليا» يتصدر شباك التذاكر في مصر

تمكن الفيلم السوداني «وداعاً جوليا» للمخرج محمد كردفاني، من أن تتجاوز إيراداته حاجز 1.5 مليون جنيه بعد أسبوع من انطلاقته في دور العرض المصرية، ليتصدر شباك التذاكر، حسب بيان عن صُنّاع العمل.

وانطلق الفيلم في 25 أكتوبر الماضي بدور العرض المصرية، وحظي بإقبال جماهيري، متفوقاً على أفلام أجنبية منافسة.

ومن المنتظر أن يطرح «وداعاً جوليا» في عدد أكبر من الدول العربية قريباً، وسيبدأ عرضه في دور فرنسية بعد غد.

وكان «وداعاً جوليا» قد حصل على عرضه للمرة الأولى في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي. وفي الآونة الأخيرة حصد الفيلم نجاحات عدة، ووصل عدد الجوائز الدولية في رصيده إلى ثماني جوائز.

وتدور أحداث «وداعاً جوليا» في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، إذ تتسبب (منى)، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها (أكرم)، في مقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته (جوليا) التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك.