قصة نجاح سينمائية سورية: "نزوح" في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

قصة صمود وأمل في زمن الحرب، هكذا تنقلنا السينما السورية الرائعة إلى عالم "نزوح"، الذي أخرجته الفنانة سؤدد كعدان. يروي الفيلم قصة زينة، الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا، التي تجد نفسها تحت سماء مليئة بالنجوم بعد أن دمرت قذيفة سقف منزلها، وهذه الليلة تجعلها تنام للمرة الأولى تحت السماء وتصادق جارها عامر. ولكن مع تصاعد العنف، تقرر هالة، والدة زينة، مغادرة منزلها، حيث تندلع نزاعات حادة بينها وبين زوجها معتز، الذي يرفض أن يصبح لاجئًا ويبذل جهودًا جبارة لمنع عائلته من ترك منزلهم.

تتجلى قوة هذا الفيلم في أحضان السينما الإماراتية، حيث يتم عرضه لأول مرة في دولة الإمارات، "نزوح" يعكس الروح الإنسانية وقدرة الفن على لمس القلوب بإلهام الروح في وقت الضياع.

بالتزامن مع العرض الأول لهذا العمل الفني الاستثنائي، انطلق مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الدولي في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر في سينما فوكس بسيتي سنتر الزاهية في الشارقة، ويجمع المهرجان بين أكثر من 80 فيلمًا من 37 دولة مختلفة، مقدمًا تجربة سينمائية استثنائية للجمهور.

بالإضافة إلى عروض الأفلام، يعرض 3 أفلام لأول مرة على الصعيدين الوطني والعالمي، وعرض 43 فيلمًا لأول مرة في الشرق الأوسط. وتنظيم 8 جلسات نقاشية ولقاءات مع أبرز صناع السينما، بالإضافة إلى مشاركة 15 مخرجًا وخبراء في مجال السينما، و20 محكما واعدا، و17 سفيرًا للمهرجان، وجذب المهرجان أكثر من 1,710 مشاركًا من 90 دولة حول العالم.

وتقول الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة فن والمهرجان: "إن هذا المهرجان يشكل منصة استثنائية للتعبير الفني واستكشاف عوالم السينما. إنه تجربة تحفز العقول وتلهم القلوب، وتعكس رؤية الإمارات في دعم الثقافة والفنون. نفخر بعرض هذا الفيلم السوري الرائع وندعو الجميع للانضمام إلينا في هذا الحدث السينمائي الكبير."

بهذا، يعد مهرجان الشارقة الدولي للسينما وعرض فيلم "نزوح" فرصة فريدة للاستمتاع بأعمال سينمائية متميزة واكتشاف أبعاد جديدة من الفن السابع.