دبي تحتضن الدورة الثانية من «ميتا السينمائي الدولي»

أعلن منظمو مهرجان «ميتا السينمائي الدولي» عن دورته الثانية المرتقبة التي تحتضنها دبي في «فوكس سينما بوافي سيتي» لمدة أربعة أيام من التاسع إلى 12 نوفمبر المقبل. ويسلط المهرجان الضوء على أبرز إنتاجات السينما العالمية، من خلال عرض تشكيلة رائعة من الأفلام الشهيرة من فئات متنوعة، واستضافة لجنة تحكيم دولية مرموقة، كما يحتفي بصنّاع الأفلام وخبراء القطاع وعشاق السينما، بحضور نخبة من أبرز النجوم.

وتشهد الأيام الأربعة من الفعالية عرض 95 فيلماً من 32 دولة، من بينها 29 فيلماً تعرض للمرة الأولى في المهرجان، بينما يتنافس 66 فيلماً على جوائز مختلفة في فئات الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والطلابية. وتجدر الإشارة إلى الزيادة الملحوظة للأفلام العربية المشاركة في المهرجان لهذا العام، حيث ضمت قائمة أفلام المهرجان 30 فيلماً عربياً.

ويبرز ضمن الأعمال المشاركة في المهرجان، الفيلم التركي «بلاك نايت»، وفيلم «بادي جارد» من كازاخستان، والفيلم الفرنسي «آور تايز»، إضافة إلى الفيلم التركي «سنو أند ذا بير». وتشمل قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيلمين باللغة العربية أُنتجا في الكويت، إذ يعرض فيلم «أخ» للمرة الأولى عالمياً، إلى جانب فيلم «كيف وصلت إلى هناك» في دولة الإمارات.