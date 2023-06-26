النجم توم كروز يأسر قلوب معجبيه في أبوظبي.. بموقف لا ينسى

على وقع صيحات الإعجاب ووسط أجواء حماسية، استضافت أبوظبي العرض الأول لفيلم «ميشن إمبوسيبل – ديد ريكونينج - الجزء الأول» على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي أقيم اليوم الأثنين في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، بحضور طاقم عمل الفيلم وعلى رأسهم النجم العالمي توم كروز ومخرج السلسلة العالمية كريستوفر ماكويري، إلى جانب هايلي أتويل وبوم كليمنتيف وسايمون بيج.

وأكد النجم العالمي توم كروز سعادته بالتواجد في أبوظبي خلال فترة تصوير فيلمه الجديد من السلسلة الشهيرة، معرباً عن إعجابه الكبير بالإمارات وبأبوظبي وبما شاهده من أماكن خلال التصوير، خاصة صحراء ليوا برمالها الذهبية، إلى جانب حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم.

كما عبر كروز عن إعجابه بالجمهور الكبير الذي توافد لتحيته وسط أجواء حماسية، خلال فعاليات السجادة الحمراء التي سبقت العرض الأول للفيلم» على مستوى المنطقة.

وحرص محبو سلسلة الأفلام الشهيرة وعشاق توم كروز على الحضور مبكراً لمشاهدة نجمهم المفضل خلال فعاليات السجادة الحمراء التي سبقت عرض الفيلم.

وفي موقف أسر قلوب معجبيه، وفي مشهد غير معتاد في هذه الفعاليات الكبرى، حرص توم كروز على التقاط الصور مع المعجبين، والتوقيع لهم شخصاً شخصاً، وأصر على أن يصافح كل الحضور وتلبية طلباتهم لالتقاط الصور معه وتبادل التعليقات المرحة معهم.

وشهدت أبوظبي تصوير مشاهد وأجزاء من الفيلم الجديد في مواقع تصوير اختارتها شركة «باراماونت بيكتشرز»، والتي تركزت في صحراء ليوا بأجوائها المميزة ومعالمها الطبيعية الخلابة، ومبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الأيقوني، وذلك بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي - أبوظبي. وتضمنت المشاهد بناء قرية عربية في قلب الصحراء.

وكان النجم توم كروز قد وصل، أمس، على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الذي شهد تصوير بعض مشاهد الفيلم، كما أزاح كروز الستار عن الملصق الترويجي للفيلم والمطبوع على طائرة بوينغ 787 دريملاينر تابعة لأسطول شركة «الاتحاد للطيران»، شريك الطيران الرسمي للفيلم، كما تم تزيين الهيكل المعماري لمبنى المطار أ بتصميم مماثل تأكيداً لدوره في الفيلم؛ حيث تم تصوير أحد أكثر مشاهد الحركة إثارةً وتعقيداً من الناحية الفنية على سطح المبنى الذي يمتد بطول 315 متراً.