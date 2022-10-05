«الشارقة السينمائي».. اقترب موعد «السجادة الخضراء»

وعد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب جمهوره ببرنامج حافل بالتجارب الشيقة، خلال دورته الجديدة التي تنطلق الإثنين المقبل، وتستمر ستة أيام، تحت شعار «فكّر سينما». وتتضمن الأنشطة جلسات حوارية، وورش عمل تفاعلية، وعروض أفلام في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، إضافة إلى برنامج حافل بعروض الأفلام في «فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية» بالشارقة، و«سيتي سنتر الزاهية» بدبي.

ويعرض المهرجان 95 فيلماً من 43 دولة، من بينها 28 فيلم أنيميشن و16 فيلماً طويلاً، وغيرها من الأعمال المتنوعة، تلبيةً لتطلعات عشاق السينما وزوار المهرجان.

وستكون أساسيات تحرير الفيديو، وكتابة السيناريو، والإخراج، وغيرها من تقنيات صناعة الأفلام الحديثة، متاحة للمشاركين ضمن ورش العمل التفاعلية في محطة التجربة، ومنطقة الترفيه، واستوديو الاستكشاف. ومن الفعاليات التي تُنظمّ للمرة الأولى في دورة العام الجاري من المهرجان «السجادة الخضراء»، التي تتضمن عرض ستة أفلام، بعضها باللغة العربية والكورية، تليها مقابلات مع عدد من صُنّاع الأفلام والممثلين، للتّعرّف إلى مهنتهم، وشغفهم وتطلعاتهم، وتعزيز تجربة السينمائيين الأطفال والشباب.