«ابتسامة» الرعب.. في صدارة شبّاك التذاكر

تصدّر فيلم الرعب الجديد (سمايل) «ابتسامة» إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع، مسجلاً 22 مليون دولار. والفيلم بطولة سوزي باكون وجيسي آشر وكايل جالنر وكال بين، ومن إخراج باركر فين.

وتراجع فيلم الغموض والإثارة (دونت ووري دارلينج) «لا تقلق يا حبيبي» من المركز الأول إلى المركز الثاني، مسجلاً 7.3 ملايين دولار.

والفيلم بطولة فلورنس بيو وهاري ستايلز وأوليفيا وايلد وجيما تشان، ومن إخراج أوليفيا وايلد.

كما تراجع فيلم الحركة التاريخي (ذا وومان كينج) «المرأة الملك»، من بطولة فيولا ديفيس وثوسو مبيدو ولاشانا لينش وجون بويجا، ومن إخراج جينا برنس - بيثوود، من المركز الثاني إلى الثالث بإيرادات بلغت 6.7 ملايين دولار.

وجاء الفيلم الكوميدي الجديد (بروس) في المركز الرابع بإيرادات بلغت 4.8 ملايين دولار. والفيلم بطولة بيلي أيشنر ولوك ماكفارلين، ومن إخراج نيكولاس ستولر.

وتراجع فيلم الإثارة والخيال العلمي (أفاتار) من المركز الثالث إلى المركز الخامس، مسجلاً إيرادات بلغت 4.7 ملايين دولار. والفيلم بطولة سام ورذينجتن وزوي سالدانا وستيفن لانج وميشيل رودريجيز، ومن إخراج جيمس كاميرون.