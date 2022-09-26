16 محكّماً يقيّمون أفلام «الشارقة السينمائي»

كشف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لمؤسسة (فن)، الجهة المنظمة للمهرجان، أن قائمة أعضاء لجنة تحكيم دورته التاسعة تضم 16 مخرجاً وخبيراً سينمائياً سيتولون مهمة تقييم الأفلام المشاركة في المهرجان الذي ينظم على مدار ستة أيام من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «فكّر سينما».

وتضم لجنة تحكيم دورة العام الجاري نخبة من صناع الأفلام والمخرجين والخبراء السينمائيين، ومديري القنوات التلفزيونية والمهرجانات السينمائية، والإعلاميين وأساتذة الجامعات، من 11 دولة عربية وأجنبية، حيث يتوزع الحكّام على ست من أصل فئات المهرجان السبع، وهي أفلام من صنع الطلبة، وأفلام خليجية قصيرة، وأفلام روائية قصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، وأفلام وثائقية، وأفلام روائية طويلة، في حين يشرف 25 من المحكمين الواعدين الشباب، خريجي ورشة عمل تأهيل المحكمين التي نظمها مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب على تحكيم الفئة السابعة وهي «أفلام من صنع الأطفال والناشئة».

وتشمل لجنة تحكيم فئة «أفلام من صنع الطلبة» كلاً من السينمائية الإماراتية المتخصصة في العلوم والاتصالات أمل الدويلة، والأستاذة المساعدة في جامعة زايد بدبي - قسم الإنتاج السينمائي نادية رحمن، والخبيرة السينمائية البلجيكية سيونا فيداكوفيتش.

وفي فئة «أفلام خليجية قصيرة»، يشارك كلٌّ من الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، والممثلة العمانية بثينة الرئيسي، والمخرج الإماراتي هاني الشيباني. وتتألف لجنة تحكيم فئة «أفلام روائية قصيرة» من المخرج الإماراتي مسعود أمرالله آل علي، والكاتب والمنتج والمخرج ياسر الياسري.

أما فئة «أفلام رسوم متحركة» فتشهد مشاركة الخبيرة السعودية سارة محمد ولدادة، والمنتجة والمخرجة الإماراتية مريم السركال، والمخرجة الكندية - الأميركية لوري غوردون.

وتضم لجنة تحكيم «أفلام وثائقية» الإعلامي والكاتب أحمد شهاب الدين، والإعلامية والمخرجة السورية وعد الخطيب، والخبيرة الكينية سوزان مبوغو. وتشهد «أفلام روائية طويلة» مشاركة المخرج الإماراتي نواف الجناحي، وعايدة الحساني.

يشار إلى أن أعضاء لجنة التحكيم يعتمدون معايير محددة لتقييم الأفلام تتضمن فكرة العمل والهدف منه، ودرجة إتقان التنفيذ، وعناصر الإبداع والابتكار، وطريقة العرض، والتقنيات المستخدمة، والتنظيم، وغيرها من المعايير.