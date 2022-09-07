فيلم توم كروز الجديد يحلّق على شباك التذاكر

وصل فيلم الإثارة والحركة الدرامي الأميركي «توب غان: مافريك»، وهو من بطولة النجم توم كروز، إلى المركز الخامس من حيث أعلى الإيرادات على الإطلاق في السوق المحلية بأميركا الشمالية، متقدماً بذلك على فيلم «بلاك بانتر» الشهير الذي أنتجته استوديوهات «مارفل» في عام 2018، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أمس.

وبلغت إيرادات الفيلم حتى الآن 701 مليون دولار في أميركا الشمالية، بينما حقق فيلم «بلاك بانتر» 700 مليون دولار أثناء فترة طرحه للعرض، وفقاً لمجلة «فارايتي».

ويعد الإنجاز الجديد الأحدث بالنسبة لفيلم «توب غان: مافريك»، ​​الذي صنف بالفعل بأنه الأعلى من حيث الإيرادات لفيلم من هوليوود خلال عام 2022، كما حقق إجمالي إيرادات عالمية بلغ قدرها 1.4 مليار دولار.

والفيلم هو تكملة، طال انتظارها، لفيلم «توب غان» الأصلي الذي أنتج عام 1986، إذ يعود فيه توم كروز من جديد (60 عاماً) ليقدم دور الطيار البحري البارع، الكابتن بيت «مافريك» ميتشل، الذي يتعين عليه الآن تدريب جيل جديد من الطيارين.

وبينما احتل صدارة شباك التذاكر «توب غان: مافريك»، برز في المرتبة الثانية خلال الأسبوع الأخير فيلم الحركة «بوليت تراين» مع إيرادات بـ7.3 ملايين دولار.

وحلّ ثالثاً فيلم «سبايدر - مان: نو واي هوم»، الذي بدأ عرضه في ديسمبر الماضيوحقق العمل إيرادات بـ6.6 ملايين دولار.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم «دي سي ليغ أوف سوبر - بيتس» مع إيرادات بلغت 6.4 ملايين دولار.

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مليار دولار، إيرادات الفيلم العالمية حتى الآن.