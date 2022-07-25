سلسلة «المنتقمون» تكشف عن فيلمين جديدين

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

أعلنت شركة مارفيل استديوز، التابعة لشركة والت ديزني، أول من أمس، أن فيلمين جديدين من سلسلة أفلام «أفينغرز» (المنتقمون) سيعرضان في دور السينما في 2025.

وقال رئيس شركة مارفيل استديوز كيفن فيجي، خلال مؤتمر كوميك كون السنوي للثقافة الشعبية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، إن «أفينغرز: ذا كانج دينستي» (المنتقمون: سلالة كانج)، و«أفينغرز: سيكريت وورز» (المنتقمون: الحروب السرية)، سيختتمان المرحلة السادسة من السلسلة الناجحة للغاية. وقوبلت الإعلانات بهتافات عالية وتصفيق حاد من حشد تجاوز عدده 6000 شخص في قاعة مؤتمرات مزدحمة، على الرغم من أن فيجي لم يقدم تفاصيل تذكر. وعُرض فيلم «أفينغرز: إيندغيم» (المنتقمون: نهاية اللعبة) عام 2019، وأصبح صاحب ثاني أعلى إيرادات على الإطلاق.

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