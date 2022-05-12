الكشف عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية في مهرجان كان السينمائي

المصدر: القاهرة-الامارات اليوم

كشف مركز السينما العربية عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية في نسخته السادسة، التي تستهدف الأفلام العربية التي تم إنتاجها في 2021، ويشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 167 ناقداً من 68 دولة، يشاهدون الأفلام عبر الشريك الرقمي Festival Scope، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجوائز، في حفل يُقام ضمن الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي.

وقال مدير جوائز النقاد ديبورا يانغ "من الملفت للنظر في ترشيحات هذا العام غلبة الأفلام المصرية، بالإضافة إلى انتشار الإنتاج المشترك بين الدول العربية، مع تواجد قوي من العراق والأردن ولبنان ودول أخرى، كل هذه الأفلام ناقشت موضوعات مثيرة للاهتمام، وفرضت نفسها على أجندة المهرجانات الدولية طوال العام الماضي".

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية، يقولان "من المثير للاهتمام أن نرى حجم التنوع الكبير في الإنتاجات العربية لهذا العام من حيث موضوعات الأفلام والدول المشاركة، هذا بالإضافة إلى التواجد النسائي الملفت في الإخراج والتأليف والوثائقي. ونحب أن نوجه الشكر إلى لجنة التحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية، التي شاهدت كل الإنتاجات العربية في العام الماضي، لتختار لنا أفضل الأفضل في كل فئات الجوائز".



قائمة ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية:

أفضل فيلم:

الحارة| إخراج: باسل الغندور| الأردن ومصر والسعودية

أوروبا| إخراج: حيدر رشيد| العراق

دفاتر مايا| إخراج: جوانا حاجي توما، وخليل جريج| لبنان

ريش| إخراج: عمر الزهيري| مصر

سعاد| إخراج: آيتن أمين| مصر وتونس



أفضل ممثل

آدم علي| فيلم: أوروبا| العراق

سفيان غراب| فيلم: A Brighter Tomorrow| الجزائر

سمير قواسمي| فيلم: بين الأمواج| المغرب

علي سليمان| فيلم: أميرة| فلسطين

منذر رياحنة| فيلم: الحارة| الأردن



أفضل ممثلة

دميانة نصار| فيلم: ريش| مصر

صبا مبارك| فيلم: أميرة| الأردن

عفاف بن محمود| فيلم: أطياف| تونس

منال عيسى| فيلم: البحر أمامكم| لبنان

ميساء عبد الهادي| فيلم: صالون هدى| فلسطين



أفضل مخرج:

آيتن أمين| فيلم: سعاد| مصر

إيلي داغر| فيلم: البحر أمامكم| لبنان

باسل غندور| فيلم: الحارة| الأردن

عمر الزهيري| فيلم: ريش| مصر

هاني أبو أسعد| فيلم: صالون هدى| فلسطين

أفضل سيناريو:

أحمد عامر وعمر الزهيري| فيلم: ريش| مصر

إيلي داغر| فيلم: البحر أمامكم| لبنان

باسل غندور| فيلم: الحارة| الأردن

جوانا حاجي توما وخليل جريج| دفاتر مايا| لبنان

محمود عزت وآيتن أمين| فيلم: سعاد| مصر



أفضل فيلم وثائقي:

أعنف حب| إخراج: إليان الراهب| لبنان

ألف حريق| إخراج: سعيد تاجي فاروقي| فلسطين

جمهورية الصمت| إخراج: ديانا الجيرودي| سوريا

فلسطين الصغرى | إخراج: عبد الله الخطيب| فلسطين ولبنان

كما أريد| إخراج: سماهر القاضي| مصر

جوائز النقاد

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 167 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 68 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2021، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).

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