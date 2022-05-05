«دكتور سترينج» يعود في أكثر أفلام مارفل رعباً

المصدر: لوس أنجلوس ■ رويترز

تخوض شركة مارفل ستوديوز، التابعة لـ«والت ديزني» تجربتها في أفلام الرعب، بفيلم «دكتور سترينج» الجديد الذي بدأ طرحه في دور العرض حول العالم أمس.

يلعب بنديكت كومبرباتش دور البطولة في فيلم «دكتور سترينج آند ذا مالتيفيرس أوف مادنس»، وهو الجزء الجديد من فيلم صدر عام 2016 حول جراح أعصاب تحول إلى ساحر. وقال كومبرباتش عن الفيلم الجديد «أود أن أقول بالتأكيد إنه أكثر أفلام مارفل رعباً».

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