جيمس كاميرون عن «أفاتار 2»: فيلم يتخطى الحدود

المصدر: لاس فيغاس ■ أ.ف.ب

كشفت شركة «ديزني»، أول من أمس، في لاس فيغاس عن المشاهد الأولى للجزء الثاني من فيلم «أفاتار» الذي لايزال الجزء الأساسي منه يتبوأ المركز الأول في تاريخ السينما من حيث الإيرادات على مستوى العالم، فيما اعتبر المخرج جيمس كاميرون أنّ العمل الجديد «سيتخطى حدود ما تستطيع السينما تقديمه».

ووضع الحاضرون في ملتقى «سينما كون» نظارات ثلاثية الأبعاد لينغمسوا في الشريط الإعلاني للفيلم الجديد «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» والعودة إلى كوكب «باندورا»، حيث رأوا سكانه ذوي البشرة الزرقاء يسبحون ويحلقون في الهواء.

وأكد مدير التوزيع في «ديزني» توني تشامبرز، العنوان المختار للجزء الثاني من «أفاتار»، وقال: «أؤكد لكم أنّ العمل استحق الانتظار».

ويبدأ عرض «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» في دور السينما في ديسمبر المقبل، ومن المفترض أن يتبعه ثلاثة أجزاء أخرى من هذه السلسلة التي حقق فيلمها الأصلي نحو 2.8 مليار دولار منذ بدء عرضه عام 2009. وسيشكل كل عمل فيلماً مستقلاً عن الأجزاء الأخرى مع حبكة خاصة به.

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